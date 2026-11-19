El INE avanza en la adquisición de prendas de identificación para supervisores y capacitadores electorales rumbo a 2027, mientras revisa qué hará con los chalecos rosas utilizados en procesos anteriores, que ya no podrán emplearse en campo por el cambio de imagen institucional.

El Instituto explicó que las prendas que se encuentran almacenadas en las 300 juntas distritales son clasificadas después de cada elección para determinar cuáles están en buenas condiciones y pueden reutilizarse.

Sin embargo, con el cambio de color, los chalecos rosas dejarán de ser funcionales para identificar al personal vigente, pues podrían generar confusión entre la ciudadanía.

El INE señaló que no pueden tirarse ni donarse, debido a que cuentan con logotipos institucionales, por lo que consulta al Órgano Interno de Control el procedimiento para desincorporarlos.

Además, argumentó que fabricar nuevamente chalecos rosas resultaría más costoso por el pigmento específico que requiere la tela, por lo que los estudios realizados apuntan a que adquirir prendas grises y retirar las anteriores podría representar un gasto equivalente o menor.

El Instituto aseguró que las contrataciones de documentación y material electoral aún no comienzan porque primero deben aprobarse sus diseños, pero se iniciarán conforme a los plazos para garantizar su distribución en los 300 consejos distritales.