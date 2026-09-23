Llega a Sonora la Beca Gertrudis Bocanegra para acompañar a más de 106 mil jóvenes

El Gobierno de México extendió a Sonora la Beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra, un programa que beneficiará a más de 106 mil estudiantes de licenciatura y Técnico Superior Universitario de instituciones públicas con un monto de mil 900 pesos bimestrales por alumno.

La iniciativa, encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, busca evitar que las limitaciones económicas provoquen la deserción escolar en la educación superior.

Durante la Asamblea Informativa celebrada en Ciudad Obregón, el titular de la SEP convocó a la juventud universitaria a registrarse antes del 30 de septiembre en el portal oficial del programa. "Es un abrazo de apoyo, de aliento para decirles: tu futuro nos importa, tu futuro es importante para nuestro país y aquí está el Gobierno de México para apoyarte en toda tu trayectoria educativa", expresó Mario Delgado ante alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo enfatizó que la educación es la gran igualadora de oportunidades sociales y recordó que, en su propia experiencia personal, contar con una beca le permitió continuar sus estudios y transformar su vida.

Para ampliar la oferta pública, las autoridades anunciaron la edificación de una Universidad Nacional Rosario Castellanos en Hermosillo, la construcción del Bachillerato Tecnológico Agropecuario 337 y de 13 nuevos Bachilleratos Nacionales Margarita Maza con una inversión cercana a los 500 millones de pesos, además de la ampliación de preparatorias en Nogales y Puerto Peñasco.

A la par, se puso en marcha en el plantel Etchojoa del Colegio de Bachilleres la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”, orientada a la salud mental de jóvenes de 14 a 18 años mediante la distribución de 16 millones de orientaciones impresas y la asignación de una hora semanal de jornada escolar para la gestión socioemocional.

En dicho municipio se colocó también la primera piedra del Hospital Universitario en la Universidad Tecnológica de Etchojoa, el cual brindará atención a la comunidad y fortalecerá la oferta educativa con las carreras de Enfermería, Medicina y Contabilidad.