Momentos de tensión vivieron pasajeros y tripulantes del tren turístico Chepe Express, luego de que uno de sus vagones registrara un incendio la tarde del martes 17 de noviembre, cuando el convoy circulaba por las inmediaciones de la estación Témoris, en el municipio de Guazapares, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando comenzó a desprenderse una densa columna de humo de uno de los vagones, situación que obligó al operador a detener temporalmente la marcha del tren y activar medidas preventivas para salvaguardar la integridad de los pasajeros.

Ante la emergencia, los viajeros descendieron de la unidad mientras el personal operativo realizaba las maniobras correspondientes para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas del convoy.

Una falla mecánica, entre las posibles causas

Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) de Chihuahua, informó que, de manera preliminar, el incendio habría sido provocado por una falla mecánica relacionada con el motor de la unidad.

Entre las primeras versiones difundidas sobre el incidente se encuentra el posible sobrecalentamiento del motor y el contacto con combustible diésel, factores que habrían contribuido a generar la humareda y las llamas. Sin embargo, la causa precisa deberá establecerse mediante las revisiones técnicas correspondientes.

La intervención de la cuadrilla operativa del Chepe permitió controlar la contingencia en aproximadamente 15 minutos, de acuerdo con información publicada por medios regionales.

Uno de los aspectos más relevantes del incidente fue que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas. Los daños se concentraron en el vagón afectado, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre la magnitud total de las afectaciones materiales.

Una vez controlada la emergencia y realizadas las acciones preventivas, los pasajeros pudieron regresar a la unidad y el Chepe Express reanudó su recorrido con destino a Los Mochis, Sinaloa.

No obstante, el incidente ocasionó un retraso aproximado de dos horas respecto a su itinerario habitual.

Cabe mencionar que el Chepe Express es uno de los principales atractivos turísticos de la región, al recorrer parte de la Sierra Tarahumara y conectar destinos de Chihuahua con Los Mochis, Sinaloa, a través de un trayecto reconocido por sus paisajes naturales, túneles y puentes ferroviarios.