Incendio de polvorín ilegal en centro de Colima causa pánico y daños totales

En Colima se incendió un almacén clandestino de pirotecnia ubicado al interior de una vivienda sobre la calle Cedros, en el barrio El Mezcalito, en el centro de la capital del estado.

El fuego generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, mientras que las explosiones alertaron a vecinos de la zona, quienes reportaron el siniestro a los cuerpos de emergencia. Debido al riesgo, las autoridades cerraron la circulación en calles aledañas mientras se desarrollaban las labores para controlar el incendio.

Abraham Acosta

Personal de Protección Civil y bomberos logró sofocar el fuego tras varios minutos de trabajo. Una vez extinguidas las llamas, las autoridades confirmaron que en el inmueble había material pirotécnico almacenado, situación que originó las explosiones y favoreció la propagación del incendio.

De acuerdo con personal de Protección Civil, identificar a los propietarios del inmueble será complicado, ya que la vivienda se encontraba aparentemente en estado de abandono. No obstante, se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el origen del material explosivo y deslindar responsabilidades.

Las autoridades descartaron personas lesionadas o fallecidas como consecuencia del siniestro, aunque la vivienda sufrió daños materiales totales.