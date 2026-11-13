Se incendian dos tanques de ácido clorhídrico en Ternium NL

El incendio de dos tanques de 7 mil litros de ácido clorhídrico ocasionó un aparatoso incendio en las instalaciones de Ternium los que provocó una intensa movilización de los cuerpos de bomberos y Protección Civil en Nuevo León.

Los hechos fueron reportados poco después de las 22:00 horas en el inmueble ubicado sobre la avenida Universidad y avenida Los Ángeles en la colonia Industrial Nogalar en el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza.

El momento del siniestro Especial

Protección Civil del estado informó que atendió el siniestro el cual no dejó personas lesionadas.

El fuego se originó en el área de capado número 2 en donde se consumieron dos tanques de ácido clorhídrico que son utilizado para el limpiado de acero.

En el sitio se coordinaron los trabajos de PCNL, con Protección Civil de Monterrey, Bomberos San Nicolás, Bomberos Nuevo León, Bomberos Guadalupe y Bomberos de la misma empresa.

Se trabajó en el control y extinción utilizando agua, así como 10 latas de fire off como material extinguidor.

Durante la madrugada a las 01:38 horas se informó que se procedió al enfriamiento de la zona afectada y en el lugar se quedaron Bomberos de Nuevo León para dichas labores.

Por su parte, Ternium emitió un comunicado en el que destacó que no hubo lesionados.

“Hoy se registró un incendio en la planta Guerrero a las 10:00 de la noche en la zona adyacente a avenida Guerrero”, señaló en el comunicado.