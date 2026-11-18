Tres autos fueron incendiados en distintos puntos del municipio de Poza Rica, ubicado al norte de Veracruz, este miércoles 18 de noviembre.

A través de redes sociales se dio a conocer que además de los vehículos incendiados, en algunos puntos también fueron colocados ponchallantas para evitar el paso de otros automovilistas, específicamente hacia el puente Cazones 2 que comunica el municipio de Poza Rica con el de Tihuatlán.

Fueron Bomberos de la región los que acudieron a los puntos para sofocar los vehículos incendiados.

Los ponchallantas afectaron a automovilistas

La columna de humo que se formó tras el incendio de una camioneta en el puente Cazones se veía desde varios puntos de la ciudad. Este es uno de los principales accesos a la ciudad de Poza Rica.

El ambiente en el municipio petrolero se tornó denso; los ciudadanos temen salir a las calles.

Creen que son grupos del crimen organizado los que incendiaron estas unidades y bloquearon la circulación con los ponchallantas.

A través de un comunicado de prensa la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz informó que desplegó un operativo en Poza Rica para localizar a los presuntos responsables de los incendios y bloqueos.

Otro de los autos incendiados en Veracruz

Confirmaron que se trataron de tres vehículos los que fueron incendiados además de que sí se colocaron ponchallantas.

El Palacio Municipal de Poza Rica se encuentra fuertemente resguardado por elementos de seguridad pública.

La SSP realizó recorridos en la periferia de la ciudad, en coordinación con fuerzas de seguridad federales y municipales.

No se reportan personas lesionadas; únicamente daños en algunos neumáticos de vehículos que pasaron sobre los ponchallantas.