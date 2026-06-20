Inauguran Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Hidalgo con Inversión Histórica

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó la apertura de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento y la inauguración de la Villa Deportiva, un complejo integral de alta especialidad diseñado para transformar el tejido social a través de espacios incluyentes y accesibles. La consolidación de este magno proyecto de infraestructura requirió una inversión superior a los 529 millones de pesos, posicionando al deporte como un eje estratégico para el desarrollo regional.

Durante el acto protocolario, el mandatario estatal enfatizó la relevancia de recuperar y dignificar las áreas públicas para el beneficio directo de la población. “La potencia de nuestra entidad no solamente es el desarrollo económico y la obra pública, sino en la cultura y el deporte”, afirmó el titular del Ejecutivo hidalguense al asegurar que su administración trabaja en la entrega de instalaciones modernas que atiendan de manera prioritaria a todos los sectores de la sociedad.

El nuevo complejo multidisciplinario tiene la capacidad operativa de albergar un total de 29 disciplinas deportivas. Para cumplir con este objetivo, el espacio fue equipado con 16 canchas, una pista de patinaje, una alberca semiolímpica, gimnasios especializados, áreas confinadas para la práctica de deporte adaptado, espacios para disciplinas de raqueta y artes marciales, además de una ciclopista perimetral con una extensión de cuatro kilómetros.

La infraestructura también integra de manera integral servicios médicos y de enfermería, áreas de estacionamiento, un sistema de videovigilancia y dos módulos administrativos destinados al personal del Instituto Hidalguense del Deporte. Aunado a ello, la incorporación de la Villa Deportiva permitirá el hospedaje digno de atletas provenientes de diversos municipios de la entidad que requieran concentrarse para sus entrenamientos.

Como parte de las actividades de inauguración, Menchaca Salazar presidió la premiación de la carrera atlética “Activa Tu Potencial 10K”, donde Erika Juárez Palomo se alzó con la victoria en la categoría femenil con un tiempo de 40 minutos y 8 segundos, mientras que Juan Pablo Espinosa Coronel conquistó la rama varonil registrando 35 minutos con 29 segundos. Finalmente, el gobernador galardonó al selectivo del municipio de Atitalaquia, escuadra que se coronó campeona del torneo mundial de futbol “Mujeres Libres”, justa que reunió a 40 equipos de diferentes regiones del estado.