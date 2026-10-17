IMSS y SNTSS continúan mesas de trabajo para mejorar condiciones de trabajadores

Este sábado 17 de octubre de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) continúan con las mesas de trabajo que buscan construir una nueva propuesta de incremento salarial y de mejora de las condiciones laborales.

La sesión es encabezada por Zoé Robledo, Director General del IMSS, y por el Dr. Rafael Olivos Hernández, Secretario General del SNTSS, en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

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Dentro del dialogo de la mesa se busca un incremento salarial, a la vez que se busca crear mesas con temáticas sobre las condiciones de trabajo como el abasto de insumos y medicamentos.

Además, como parte de los trabajos, se revisan los primeros resultados de la estrategia Piso por Piso, una propuesta que escucha de manera directa a las y los trabajadores. Dicho ejercicio se ha realizado en 216 de los 227 hospitales del Instituto.

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De acuerdo con los resultados se trabaja en un plan de acción para cada centro de trabajo, que identifique los problemas de mayor prioridad y establezca formulas y plazos de solución.