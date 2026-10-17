"Nuestra mayor satisfacción es cumplir los sueños del pueblo": Sheinbaum entrega viviendas

En Yucatán, la meta sexenal es de 72 mil 770 nuevas viviendas a través de Infonavit, Fovissste y Conavi.

En Umán se entregaron las primeras 432 de 5 mil 360 viviendas del fraccionamiento Infonavit Punta Cruz Eco, así como 658 constancias de finiquito de créditos impagables.

Umán, Yucatán, a 17 de octubre.- En Umán, Yucatán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 432 nuevas viviendas del desarrollo Infonavit “Punta Cruz Eco”, del programa Vivienda para el Bienestar, así como de 658 constancias de liquidación de créditos impagables del Fovissste, con el objetivo de cumplir los sueños del pueblo de México como una prioridad de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Reestructuramos más de 5 millones de créditos, pero así se oye como una cifra; imagínense ustedes: 5 millones de familias que de la noche a la mañana les resolvimos la vida, les resolvimos su sueño de toda la vida. Eso somos los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida pública, nuestra mayor satisfacción: cumplir los sueños de la gente, cumplir los sueños del pueblo”, informó.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que los gobiernos neoliberales del pasado le quitaban al pueblo, mientras que los gobiernos de la Cuarta Transformación dan al pueblo de México.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que la meta sexenal de la institución es la construcción de 60 mil nuevas viviendas, con una inversión de 38 mil millones de pesos, de las cuales 40 mil ya están contratadas y a las que en los próximos meses se sumarán 15 mil más, para llegar a un avance del 90 por ciento antes de finalizar este año. Detalló que hoy se entregaron las primeras 432 viviendas de las 5 mil 360 que se construirán en el fraccionamiento Infonavit Punta Cruz Eco, además de que se reestructuraron 136 mil créditos impagables y se entregaron 84 mil escrituras en todo Yucatán.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, puntualizó que la meta total de viviendas en Yucatán es de 72 mil 770 a través del Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), además de la escrituración de 6 mil lotes.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció a la presidenta por convertir el acceso a la vivienda en un derecho para las y los yucatecos y no en un negocio para unos cuantos, pues señaló que en los gobiernos neoliberales el Infonavit era una institución “agiotista”. Agregó que el Gobierno del Estado se suma con acciones coordinadas para garantizar el suministro de agua potable y el mejoramiento de vialidades.

La beneficiaria del Infonavit, Teresa de Jesús García Ordóñez, recibió las llaves de su nueva casa y agradeció a la mandataria por este programa que le permitió tener un lugar donde vivir.