De la fiscalía de Chihuahua a su detención: la trayectoria de César Jáuregui

César Jáuregui Moreno, exfiscal General de Chihuahua, quien fue detenido en la capital del estado, tras la incursión armada de agentes de la CIA, durante un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en la sierra tarahumara, contaba con una amplía trayectoria en instituciones públicas y en el Partido Acción Nacional (PAN).

Jáuregui nació el 26 de junio de 1966 en Mexicali, Baja California, años después cambió de residencia a Ciudad Juárez, donde cursó el bachillerato y posteriormente la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, de donde egresó en 1990.

Mientras cursaba su carrera profesional en la Universidad, inició su participación en el ámbito político, desempeñándose como colaborador activo en la defensa del voto y como representante de casilla.

Recién egresado de la universidad, se incorporó en el ámbito laboral como encargado del

Programa de fotocredencialización del Registro Federal de Electores, por parte del Partido

Acción Nacional.

En 1994 fue director jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, posteriormente se desempeñó como coordinador de Estados de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

En 2002 fue presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2007 fue secretario de Elecciones de la Comisión Organizadora Electoral del partido y en 2010 participó como candidato a la Presidencia Municipal de la ciudad fronteriza.

De 2010 a 2013 se desempeñó como secretario del ayuntamiento de Delicias; en 2014 fue diputado local y coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LXIV Legislatura y de 2016 a 2021 fue secretario del Ayuntamiento en la capital del estado de Chihuahua.