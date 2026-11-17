Al presentar los resultados de las primeras tres semanas del plan de 12 acciones en 120 días, el director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que se logró el 100% del aumento de salario, además, se otorgaron plazas a 4 mil 119 trabajadores que en su mayoría apoyaron en la pandemia de covid.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, dirigida por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la meta es basificar a 10 mil 939 personas.

El titular del Seguro Social informó que hay 94% del surtimiento de recetas completas; se han adquirido 64 equipos de alta tecnología y la capacitación de personal para tener trato digno.

Zoé Robledo detalló que, se ha capacitado en trato digno a 5 mil 854 de 6 mil 656 elementos del personal de seguridad. Asimismo, se han instalado 489 cámaras de 360° en áreas de urgencias, alcanzando un 81% de avance, además de la operación de los Módulos de Trato Digno.

El funcionario federal destacó que, de los 81 equipos que llegaron e iniciaron su proceso de instalación, 69 ya están instalados y en fase de prueba, mientras que 64 ya atienden a pacientes.

Como parte de este avance, hoy entraron en operación con su primer paciente dos nuevos tomógrafos ubicados en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Charo, Michoacán, y en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 42 en Puerto Vallarta, Jalisco.

Sobre el avance de cobertura de cirugías, el titular del IMSS expuso que, del 12 de octubre al 8 de noviembre se realizaron 6 mil 294 intervenciones quirúrgicas extraordinarias, entre ellas, de cataratas, vesícula, rodilla y cadera, entre otras especialidades.