IMSS registra 22.7 millones de empleos afiliados al cierre de abril de 2026  

Al cierre de abril de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 22 millones 748 mil 603 puestos de trabajo afiliados, cifra que representa el tercer nivel más alto desde que se tiene registro y el mayor para un mes de abril.

De acuerdo con el reporte del IMSS, del total de empleos registrados, 86.9 por ciento corresponde a puestos permanentes y 13.1 por ciento a eventuales. En el caso de los empleos permanentes, se contabilizaron 19 millones 763 mil 238 plazas, también la cifra más alta para un mes de abril.

Durante abril se reportó un incremento mensual de 23 mil 923 puestos de trabajo, mientras que en lo que va del año la creación de empleo asciende a 231 mil 527 plazas, de las cuales 85.4 por ciento son permanentes.

En comparación anual, el Instituto informó un crecimiento de 330 mil 935 puestos de trabajo, equivalente a una tasa de 1.5 por ciento.

Los sectores con mayor crecimiento porcentual anual fueron transportes y comunicaciones, con 10.9 por ciento; comercio, con 3.1 por ciento, y servicios para empresas, con 2.1 por ciento. Por entidad federativa, destacaron Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, con incrementos anuales de 2.5 por ciento o más.

El IMSS también reportó que el salario base de cotización promedio alcanzó 664.5 pesos diarios, el nivel más alto para cualquier mes desde que se tenga registro. Esta cifra representa un aumento nominal anual de 42.7 pesos, equivalente a una variación de 6.9 por ciento.

En cuanto a los registros patronales, al 30 de abril se contabilizaron un millón 19 mil 230 registros ante el Instituto, con una variación mensual negativa de mil 040 registros, equivalente a una baja de 0.1 por ciento.

No obstante, el IMSS aclaró que los registros patronales no equivalen necesariamente a empresas o negocios, sino que son unidades administrativas utilizadas para identificar y dar seguimiento a las obligaciones de los patrones. Por ello, precisó que una disminución en este indicador no debe interpretarse automáticamente como cierre de empresas.

El Instituto también informó que brinda seguridad social a 8.7 millones de personas en otras modalidades de ocupación, entre ellas afiliados al Seguro Facultativo, Seguro de Salud para la Familia y Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio.

Respecto a las plataformas digitales, al cierre de abril se registraron 1 millón 717 mil 756 personas beneficiadas con la reforma en la materia. De ellas, 159 mil 479 superaron el umbral de ingreso neto mensual y fueron reconocidas como puestos de trabajo, con acceso a todos los seguros del IMSS.

Asimismo, se reportaron 59 mil 626 puestos afiliados de personas trabajadoras del hogar, así como 418 mil 314 puestos asociados a personas trabajadoras independientes, bajo el esquema de aseguramiento voluntario.