IMSS realiza trombectomía en paciente embarazada; método salvó la vida de madre y bebé

Por primera vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó una trombectomía en una paciente embarazada, con lo cual, se salvó la vida de la madre y del bebé.

La trombectomía, que consiste en la extracción de un coágulo de un vaso sanguíneo, se llevó a cabo para atender a Abigail, quien, cuando tenía 10 semanas de gestación fue diagnosticada con tromboembolia pulmonar bilateral extensa, una condición de alto riesgo que requería atención inmediata.

A través de sus redes sociales, Zoé Robledo, director general del Seguro Social, informó que gracias a la oportuna intervención del personal médico, el embarazo llegó a término de manera favorable y actualmente la madre de 26 años de edad y su bebé se encuentran en buen estado de salud.

¿Dónde se realizó la trombectomía?

Robledo Aburto explicó que fueron especialistas del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, quienes realizaron la trombectomía que representa el tercer procedimiento de este tipo registrado en América Latina.

Detalló que la intervención se llevó a cabo en una sala de hemodinamia, “donde el equipo médico utilizó un catéter especializado para retirar los coágulos que obstruían el flujo sanguíneo. Esta intervención permitió restablecer la estabilidad de la paciente y dar continuidad a su embarazo en condiciones seguras”.

El funcionario agregó que este caso representa un avance relevante en la atención de padecimientos de alta complejidad durante el embarazo y también refleja la capacidad técnica del personal especializado del Seguro Social.

fdm