IMSS realiza primer implante de válvula aórtica por cateterismo en Chihuahua

Por primera vez en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chihuahua, se realizó el primer implante de válvula aórtica por cateterismo.

Fue en la Sala de Hemodinamia del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Morelos” de la entidad donde se llevó a cabo este procedimiento que forma parte de las intervenciones de alta especialidad que se realizan con tecnología de punta dentro del instituto.

El Seguro Social informó que la colocación del implante estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, “integrado por cardiólogos intervencionistas, anestesiólogos, personal de enfermería y radiólogos, cuya preparación y colaboración fueron fundamentales para llevar a cabo esta intervención con éxito”.

Expuso que el implante de válvula aórtica por cateterismo, está dirigido a pacientes con estenosis aórtica, una afección que dificulta el flujo sanguíneo y puede provocar dolor en el pecho, falta de aire y desmayos.

Se realiza mediante un catéter introducido generalmente por una arteria de la pierna a fin de colocar una nueva válvula sin necesidad de realizar una cirugía de corazón abierto. Algunos pacientes pueden recibir el alta hospitalaria al día siguiente o a los dos días, dependiendo de su evolución”.

Con este procedimiento conocido como TAVI, el IMSS en Chihuahua afirmó que “fortalece sus servicios de cardiología de alta especialidad y acerca nuevas alternativas de tratamiento a sus derechohabientes”.

Diagnósticos definitivos son respaldados por estudios de imagen

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante 2025, realizó más de 27.6 millones de estudios de imagen con la incorporación de equipos de alta tecnología e inteligencia artificial (IA).

En el Día Mundial de la Radiología, que se conmemora el 8 de noviembre, Víctor Mora Santiago, médico especialista en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, destacó que los avances han permitido aumentar la productividad hasta 150% reduciendo los tiempos de atención.

Agregó que los estudios de imagenología se utilizan en la mayoría de las decisiones terapéuticas que se toman en la práctica médica.

Explicó que "aproximadamente el 80% de los diagnósticos médicos definitivos requieren o son respaldados por estudios de imagen, lo que consolida a esta especialidad como uno de los pilares de la atención médica moderna”.

Mora Santiago dijo que el año pasado, el Seguro Social realizó 19.8 millones de Rayos X simples a los que se sumaron otros estudios.

Detalló que "casi 4 millones de ultrasonidos, más de 2.3 millones de tomografías computadas, más de un millón de mastografías, 498 mil estudios de resonancia magnética y más de 16 mil estudios de rayos X especiales, cifras que reflejan la relevancia de estos servicios en la atención de millones de derechohabientes”.

El especialista añadió que la modernización de los servicios del IMSS incluye tomógrafos de última generación, resonadores magnéticos de 3.0 teslas, mastógrafos digitales con tomosíntesis y estereotaxia, así como modernos equipos de ultrasonido y radiología digital.