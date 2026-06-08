IMSS: Mayo registró caída de empleo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante mayo se registró una caída mensual de 29 mil 922 empleos, lo que fue equivalente a una tasa de menos 0.1%

En su reporte oficial, explicó que entre los factores que influyeron en este comportamiento negativo, destacaron la reducción de puestos de trabajo en el sector agrícola y la cancelación de un registro patronal fraudulento.

“Comportamiento relacionado con la estacionalidad de mayo del sector agropecuario que históricamente generan una reducción temporal del empleo durante este periodo debido a la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en diversas regiones del país”.

Con respecto a la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real a partir de esquemas de simulación en el aseguramiento, el Seguro Social expuso que “si se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría su trayectoria positiva en la generación de empleo formal”.

Añadió que otros sectores económicos que revirtieron su comportamiento negativo en la variación mensual en 2026 con respecto a 2025 son: transportes y comunicaciones, construcción, servicios sociales y comunales, transformación y la industria extractiva.

Se generan 22 millones 718 mil 681 empleos

En el reporte global, el IMSS informó que al cierre de mayo tenía registrados 22 millones 718 mil 681 empleos.

Indicó que se trata de “la quinta cifra máxima desde que se tiene registro y la máxima considerando solo los meses de mayo”.

Expuso que el 86.8% fueron empleos permanentes y el 13.2% eventuales.

Los 19 millones 730 mil 767 empleos permanentes fueron considerados la mayor afiliación para un mes de mayo.

Detalló que la creación de empleo en lo que va del año fue de 201 mil 605, de los cuales el 81.9% correspondió a trabajo permanente.

Y en los últimos doce meses se observó un crecimiento de 346 mil 637 puestos de trabajo lo cual representó una tasa anual de 1.5%

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo fueron los siguientes:

-Transportes y comunicaciones con 13.5%

-Extractivo con 4.1%

-Servicios sociales y comunales con 2.0%

Con aumentos anuales mayores a 4.0%, por entidad federativa destacaron: Hidalgo, Estado de México y Oaxaca.

Salario promedio se ubicó en $671.3

Al cierre de mayo, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $671.3 pesos, el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro.

El Seguro Social detalló que este salario presentó, en su comparación anual, un cambio nominal de $41.3 pesos. El quinto mayor aumento de entre todos los meses de mayo desde que se tiene registro.

Registro patronal

Hasta el mes pasado, el instituto tenía inscritos un millón 015 mil 999 registros patronales.

Al respecto, expuso que los registros patronales no equivalen a empresas o negocios, sino que son unidades de carácter administrativo utilizadas por el IMSS para identificar y dar seguimiento a las obligaciones de los patrones.

Por ello, aseguró, la disminución del registro patronal no debe interpretarse automáticamente como destrucción o cierre de empresas.