IMSS invita a la población a inscribirse en sus mundialitos

De camino a la Copa del Mundo 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocó a la población a participar en sus tres “mundialitos”.

El objetivo es promover la salud, la inclusión y generar semilleros deportivos, para lo cual, las bases de los torneos se podrán consultar en la página www.imss.gob.mx/bienestar-social.

En entrevista con Excélsior, Iván Camacho Morales, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, señaló que las inscripciones estarán abiertas -para derechohabientes y no derechohabientes-, hasta el próximo viernes 30 de enero y se podrán realizar en todos los Centros de Seguridad Social del país.

“El objetivo es que el mundial y la fiesta del mundial llegue a todos los rincones de la República Mexicana y la infraestructura deportiva que tiene el IMSS es muy importante, por lo cual, vamos a realizar tres modalidades de torneos a nivel nacional”, señaló.

IMSS realizará 3 torneos a nivel nacional

El “Mundialito IMSS de Futsal Femenil", es el primer torneo donde la edad de participación será entre los 18 y los 21 años. Se organizará en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

El segundo es el Mundialito de Fútbol sin Correr (Walking Football), que tendrá dos categorías: de 50 a 59 años y de 60 a 69 años.

“Esta disciplina promueve la actividad física en personas adultas mayores o con limitaciones de movilidad. Se practica en países como España y en Inglaterra y se llama futbol sin correr porque no se permite correr, no puedes barrer, ni tener contacto físico agresivo”, explicó Iván Camacho Morales.

El tercero es el Mundialito Fútbol IMSS T21, dirigido a personas mayores de 14 años con síndrome de Down con reglas y espacios adaptados para favorecer la seguridad, la integración y el desarrollo físico.

Las eliminatorias estatales se realizan entre febrero y marzo en los Centros de Seguridad Social del IMSS en todo el país. Las finales nacionales se llevarán a cabo en el Centro Vacacional Oaxtepec, Morelos. Los gastos de uniformes, transporte, hospedaje y alimentación, correrán por cuenta del Seguro Social.

“Todos estos torneos estamos buscando que se queden, que trasciendan y que sean ya una modalidad dentro del IMSS. Lo que buscamos es que el instituto sea semillero del futbol de salón, en esta ocasión en la categoría femenil y en futuro también en la rama varonil”, sostuvo Camacho Morales.

Street Child World Cup

Del 5 al 12 de mayo, el IMSS será sede del torneo internacional Street Child World Cup, donde participarán adolescentes -entre 14 y 17 años de edad- de 20 países que han vivido en situación de calle, lo cual es una iniciativa vigente desde el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Y en esta ocasión pudiendo escoger a Estados Unidos o Canadá, eligieron a México, lo cual, nos llena de orgullo. La sede será el Centro Vacacional de Oaxtepec en Morelos, donde dentro de nuestras instalaciones deportivas, tenemos un estadio de futbol, además de la infraestructura para recibir a más de 300 jóvenes”, explicó Iván Camacho.