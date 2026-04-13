IMSS fortalece atención en Azcapotzalco: inauguran sala de hemodiálisis

Con la meta de atender en promedio a mil 600 pacientes por mes, se puso en marcha la nueva sala de hemodiálisis en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Durante la inauguración, Zoé Robledo, director general de la institución, señaló que el funcionamiento de esta área, forma parte del compromiso de fortalecer la atención a pacientes con insuficiencia renal y reducir la dependencia de servicios subrogados.

Su implementación evitará que los derechohabientes se desplacen lejos de sus domicilios, ya que anteriormente, eran referidos al Hospital General de Zona (HGZ) No. 48, a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) La Raza o al servicio subrogado en Polanco.

Lo cual, también ya representó un ahorro mensual para el Seguro Social de 860 mil 256 pesos por concepto de subrogación de servicios.

“Con eso recuperamos a nuestros pacientes y lo hacemos con la mayor calidad, con la mejor tecnología, pero en las mejores manos de los trabajadores del Seguro Social “, indicó Robledo Aburto.

Cabe señalar que la UMF No. 13 cuenta con una capacidad instalada de 40 sillones de hemodiálisis, respaldados por una inversión de 22.2 millones de pesos, lo que permitirá otorgar aproximadamente 200 sesiones diarias, equivalentes a 4 mil 800 sesiones mensuales, con una atención estimada de mil 600 personas por mes.

Serán atendidos por 6 médicos, incluidos cinco nefrólogos, 47 enfermeras y 13 profesionales paramédicos.

El director general del IMSS añadió que actualmente en la representación Ciudad de México Norte, ya se cuenta con cuatro salas de hemodinamia, las cuales están ubicadas en las Unidades de Medicina Familiar No. 27, 48, 25 y 13, cuyo total suman 138 sillones de hemodiálisis, con una capacidad para dar 114 mil sesiones al mes.