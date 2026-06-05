Protegerán a Mahahual del "gran turismo" con decreto; impulsarán el ecoturismo

El gobierno federal alista un decreto especial para proteger a Mahahual, en el sur de Quintana Roo, frente al desarrollo de megaproyectos turísticos. La iniciativa busca frenar el modelo de turismo masivo —como el parque que pretendía desarrollar la empresa Royal Caribbean en la zona— para impulsar el ecoturismo de mano de las comunidades.

Desde Holbox y acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la decisión la dio a conocer la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes destacaron que el objetivo es blindar el territorio y trabajar codo a codo con las comunidades locales.

La zona de Mahahual estaba en la mira para la construcción de un proyecto turístico de gran magnitud por parte de la naviera internacional Royal Caribbean, la cual pretendía realizar en la zona un parque. Sin embargo, el gobierno federal determinó que el impacto de este tipo de complejos es incompatible con la preservación ambiental de la región.

El decreto del gobierno federal busca proteger los frágiles ecosistemas del arrecife de Mahahual de los impactos del turismo masivo. Cuartoscuro

"Hoy anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona, para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo junto con las comunidades", enfatizó la presidenta en su conferencia de prensa desde Coatzacoalcos, Veracruz.

Con esta declaratoria de protección, la región quedará legalmente restringida, permitiendo únicamente desarrollos sustentables que no comprometan los ecosistemas costeros y selváticos y que impulsen la economía local.

Ecoturismo con beneficio local en Mahahual

La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que la estrategia no busca frenar el desarrollo económico, sino transformarlo. Para ello, dependencias como Semarnat, Sectur, Fonatur y el gobierno del estado de Quintana Roo están diseñando un marco legal que convierta a la zona en un referente de turismo sostenible a nivel internacional.

Bárcena reconoció el papel fundamental de los habitantes de la región: "Mahahual no es solo un destino turístico, es un territorio con comunidades que han sido guardianas. Escuchamos sus inquietudes, propuestas y visión de desarrollar juntos un turismo ecológico".

La conservación de la biodiversidad marina es el pilar central para frenar los megaproyectos y apostar por un modelo sustentable. Cuartoscuro

¿Qué implica el decreto para Mahahual?

Tras dar marcha atrás al proyecto que Royal Caribbean pretendía desarrollar en Mahahual, el gobierno federal pretende blindar esta zona de Quintana Roo con un decreto que otorgará:

Protección ambiental: Freno definitivo a la destrucción de manglares y arrecifes por infraestructura masiva.

Freno definitivo a la destrucción de manglares y arrecifes por infraestructura masiva. Desarrollo económico equilibrado: Generación de empleos que no comprometan los recursos naturales.

Generación de empleos que no comprometan los recursos naturales. Impulso a la economía local: Las comunidades han manifestado su voluntad de recibir inversiones que generen beneficios directos para sus restaurantes, hoteles y pequeños negocios.