Mundial y derrama económica pueden generar una ilusión de fortaleza empresarial, advierte Ángel Estrada

MÉRIDA, YUCATÁN. – El limón persa yucateco se ha convertido en uno de varios contribuyentes en crecimiento dentro del sector agrícola, impulsando un modelo de inversión que está contribuyendo a nuevas formas de generar ingresos en zonas rurales.

Un grupo de empresarios agrícolas de la región consolidó Inversiones Cítricas, una firma que afirma haber desarrollado un modelo estructurado de agroinversión enfocado en la rentabilidad y la gestión de riesgos.

A través de un modelo integrado, la empresa permite a los inversionistas adquirir parcelas productivas de lima persa a partir de 1,000 m², mientras la empresa se encarga completamente de la operación: cultivo, mantenimiento, cosecha y comercialización internacional hacia mercados de alto valor como Estados Unidos y Japón.

Rendimientos competitivos y reconocimiento creciente

Inversiones Cítricas afirma que el modelo puede generar rendimientos anuales de hasta 23.5%, lo que podría superar las tasas típicamente asociadas con algunos productos bancarios tradicionales.

El éxito del modelo no radica únicamente en la venta de fruta fresca, sino también en el aprovechamiento integral de la lima.

Gustavo Muñoz, gerente comercial, explica:

“La verdadera rentabilidad está en la industrialización. No solo vendemos fruta; producimos jugo, extraemos aceites esenciales para la industria farmacéutica y usamos la cáscara en el sector de infusiones. Esto ayuda a optimizar los ciclos de cosecha y puede contribuir a mejorar los márgenes”.

Este enfoque convierte a la lima en un activo altamente eficiente, en el que cada componente genera valor económico.

Potencial de ingresos tempranos y consideraciones sobre la inflación

A diferencia de otros modelos agrícolas que requieren años para generar rendimientos, la empresa afirma que el modelo puede proporcionar ingresos desde el primer mes a través de plantaciones que ya están en producción.

La empresa afirma que el proyecto actualmente cuenta con más de 400 inversionistas activos, con el beneficio potencial de un flujo de efectivo recurrente que algunos inversionistas pueden considerar como una cobertura contra la inflación y la reducción del poder adquisitivo.

Seguridad jurídica y visión a largo plazo

El modelo incluye contratos formalizados ante notario público, junto con proyecciones financieras a largo plazo que se extienden hasta 24 años, las cuales, según la empresa, están destinadas a proporcionar mayor estabilidad y transparencia para los inversionistas.

Además, la empresa ofrece alternativas de diversificación con cultivos de ciclo corto como piña y sandía, mediante los cuales los inversionistas pueden recuperar capital y rendimientos en periodos anuales.

Una presencia creciente en la agricultura mexicana

Con un enfoque basado en la productividad, la eficiencia operativa y el aprovechamiento total de los recursos, Inversiones Cítricas está emergiendo como un participante notable en el sector agrícola, posicionándose como una de varias opciones de inversión disponibles para quienes buscan hacer crecer y proteger su patrimonio en un entorno económico desafiante.

La información proporcionada en este artículo tiene únicamente fines informativos y educativos generales. No pretende constituir asesoría financiera. Los lectores no deben depender exclusivamente del contenido de este artículo y se les recomienda buscar asesoría profesional adaptada a sus circunstancias específicas. Rechazamos cualquier responsabilidad por cualquier pérdida o daño que surja directa o indirectamente del uso de la información presentada o de la confianza depositada en ella.