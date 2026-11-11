IMSS-Bienestar reporta aumento de 55% en consultas generales y 105% en especialidad

El IMSS-Bienestar reportó avances en la atención médica durante los últimos tres años, con un incremento del 55 por ciento en consultas generales y del 105 por ciento en consultas de especialidad, informó su director general, Alejandro Svarch.

El funcionario destacó que las consultas gratuitas pasaron de 37.3 millones a 58.3 millones en las 24 entidades donde opera el organismo, lo que, aseguró, demuestra los resultados del modelo de atención.

También resaltó la basificación de 53 mil trabajadores de la salud desde 2024, entre personal médico, especialistas y enfermería, así como la distribución de 305 millones de medicamentos mediante las llamadas Rutas de la Salud.

Svarch señaló que estos avances han permitido fortalecer la capacidad de atención y ampliar los servicios gratuitos para la población.

El objetivo es consolidar los servicios públicos de salud y garantizar una atención gratuita y de calidad. Cuartoscuro

Las 12 propuestas del IMSS-Bienestar

Como parte del plan para consolidar el sistema, el titular del organismo presentó 12 acciones enfocadas en mejorar la infraestructura, el abasto de medicamentos y la atención médica:

Certeza laboral: fortalecer la estabilidad del personal de salud. Especialistas y enfermeras del bienestar: reforzar la atención con más personal. Alta tecnología: instalar 213 equipos médicos especializados. Equipamiento: comprar 14 mil equipos médicos. Nuevas unidades: reinaugurar siete unidades de salud. Mantenimiento: realizar trabajos de limpieza y conservación en 244 unidades. Sanciones hospitalarias: aplicar medidas contra arquitectos, proveedores y especialistas que incumplan. Medicamentos: garantizar el abasto completo. Hacer con: implementar esta estrategia en 249 hospitales rurales. Calidad y trato digno: mejorar la atención a los pacientes. Expediente electrónico: avanzar en la digitalización de los servicios médicos. Todo en salud: impulsar esta estrategia para fortalecer la atención.

El director del IMSS-Bienestar afirmó que el objetivo es consolidar los servicios públicos de salud y garantizar una atención gratuita y de calidad.

Finalmente, sostuvo que los resultados reflejan que el modelo está funcionando y que las nuevas acciones permitirán mejorar los servicios en beneficio de millones de mexicanos.