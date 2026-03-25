Impulsan detección de cáncer cérvico uterino

De acuerdo al Globocan, cada año, en México se registran más de 10 mil 300 nuevos casos de cáncer cervicouterino y alrededor del 95 % están relacionados con infecciones persistentes de Virus del Papiloma Humano (VPH).

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la Estrategia Global para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino, basada en tres pilares:

-Vacunación contra el VPH

-Detección mediante pruebas de alta precisión

-Tratamiento oportuno de lesiones precancerosas.

Esta iniciativa busca que al menos que el 70 % de las mujeres entre 35 y 45 años de edad, accedan a pruebas de detección, con el fin de identificar infecciones por genotipos de alto riesgo del VPH y cambios celulares tempranos que puedan evolucionar hacia cáncer cervical.

“Por ese comportamiento silencioso, el tamizaje periódico es fundamental. Detectar infecciones por VPH de alto riesgo o lesiones precursoras permite intervenir antes de que la enfermedad avance”, explicó la Dra. Ana Karen Soto Sañudo, oncopatóloga y coordinadora del Departamento de Patología del Hospital Regional del ISSSTE “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega”.

En este contexto, es importante señalar que actualmente existen herramientas diagnósticas que están fortaleciendo la capacidad de los sistemas de salud para detectar la enfermedad en etapas tempranas.

Una de ellas, es la citología de base líquida, un método que preserva las células cervicales en un medio líquido antes de su análisis y a diferencia del papanicolaou convencional, este enfoque mejora la calidad de la muestra y facilita la identificación de alteraciones celulares tempranas.

Sumado a lo anterior, la muestra preservada permite realizar pruebas moleculares para detectar el VPH, detectando 14 genotipos asociados con mayor riesgo oncogénico de manera individual, incluidos los genotipos 16 y 18, relacionados con aproximadamente el 70% de los casos de cáncer cervical en el mundo.

«pev»