Implementan operativo para buscar a hombre desaparecido en 2025

Una amplia búsqueda que se extiende por tres municipios es ejecutada este miércoles para dar con el paradero de un hombre que tiene reporte de desaparición desde mayo de 2025, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del operativo desplegado en los ayuntamientos de Montemorelos, Hualahuises y Linares.

Como parte de las acciones coordinadas de búsqueda y localización, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo activo para dar con el paradero de un masculino que cuenta con reporte de desaparición desde el mes de mayo de 2025", precisó la FGJNL.

Elementos de la FGJ de Nuevo León en la búsqueda de un hombre desaparecido Foto: Especial

El último avistamiento de la persona se registró por dichas zonas, por lo que se han intensificado los trabajos en esa área.

En las labores participan elementos especializados e incluyen la Unidad Canina, así como el uso de tecnología de apoyo con drones acuáticos, con el objetivo de ampliar el rango de búsqueda.

Participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, Guardia Nacional, Comisión Local de Búsqueda y Agentes Caninos, entre otros.

Elementos de la FGJ de Nuevo León en la búsqueda de un hombre desaparecido Foto: Especial

Localizan 20 cuerpos en fosas

Mientras en el municipio de Cortazar, Guanajuato, al menos 20 cadáveres fueron localizados en una fosa clandestina en un páramo, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

El hallazgo ocurrió en un punto cercano al caserío de Valencia de Fuentes, cuando campesinos notaron un fuerte olor fétido y revisaron el área. Ante la escena llamaron a la línea de emergencia 911.

Colectivos de búsqueda, como Unión Fuerza Guerrera, comenzaron diligencias en la zona, en un llano sin cultivar, el pasado 27 de marzo, y junto con investigadores de la Fiscalía guanajuatense comenzaron por hallar lo que parecían ser 15 cuerpos, algunos en estado de descomposición. Ante el escenario fue abierta la carpeta de investigación 149698/2025, dados algunos reportes previos.

Pero los rastros llevaron a cuatro diferentes puntos en torno a la comunidad rural. Incluso, algunos restos humanos fueron encontrados en un área cerril, cerca de un sendero que lleva a otra comunidad conocida como La Gavia.

Otro sitio de identificación de entierros clandestinos está en el camino que une a Valencia de las Fuentes con El Sauz de Fuentes, también en el mismo municipio de Cortazar, vecino de Celaya y del área de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Ya fueron identificados 14 cuerpos

Según las autoridades 14 cuerpos de los 20 hallados, ya fueron identificados, pero la búsqueda sigue, ya que es probable que alrededor de Valencia de las Fuentes, el número de cadáveres sea mayor.

Por lo pronto, la Fiscalía de Guanajuato continúa con los trabajos de identificación con recursos genéticos y está por entregar cuerpos a sus correspondientes familiares.

jcp