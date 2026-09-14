Iglesia pide a autoridades escuchar a víctimas y dejar de hacer de la justicia una promesa

Al cumplirse el 216 aniversario del grito de independencia, la Conferencia del Episcopado Méxicano (CEM) solicitó a las autoridades de todos los órdenes de gobierno escuchar a las víctimas de la violencia y lograr que la justicia deje de ser una promesa incumplida.

Al emitir un mensaje a todos los mexicanos con motivo de las celebraciones patrias, los obispos católicos de México evaluaron que se llega a este aniversario "con pasos construidos y con heridas abiertas"; por ejemplo la solidaridad en los desastres y una exigencia de paz "que nadie puede ignorar".

La desaparición de personas, la violencia, la impunidad y el desplazamiento forzado son realidades "en comunidades enteras" que no se borran por celebrar la independencia de México, sino que recuerdan nuestro origen como país y hacia dónde hay que construir, explicó el mensaje.

Una petición expresa a los gobernantes por parte de los líderes religiosos fue la de respetar la libertad, sobre todo al haber iniciado hace unos días el año electoral 2026-2027.

A quienes gobiernan, en todos los órdenes, les pedimos que la libertad no sea concesión sino garantía; que la seguridad y la justicia dejen de ser promesa; y que se escuche a las víctimas. Además, en vísperas de un nuevo proceso electoral, pedimos que el debate público esté a la altura del pueblo que lo sostiene. A los ciudadanos, los invitamos a amar a México con honradez cotidiana, con participación, con cumplimiento de lo que a cada quien corresponde y cuidando del que menos tiene".

La evaluación del episcopado en vísperas del grito de independencia aludió a Los Sentimientos de la Nación, documento elaborado por José María Morelos y Pavón del que indicaron "brotan" los derechos humanos y la igualdad ante la ley.

En el contexto actual, los obispos demandaron "proteger y cuidar la libertad de expresión y la libertad religiosa".

Pedimos proteger y cuidar: la libertad de expresión —que exige medios plurales, periodistas protegidos y un debate público que no descalifique al que piensa distinto— y la libertad religiosa, que no se reduce al culto dentro de un templo, sino que comprende el derecho de creer, de educar conforme a las propias convicciones, de asociarse, de servir y de aportar públicamente al bien común" detallaron.

La Conferencia del Episcopado Mexicano recordó que la independencia de México "nació abrazada a un estandarte" con la imagen de la virgen de Guadalupe que al igual que hace más de doscientos años, continúa pidiendo ver por los más pequeños, auxiliarlos, remediar sus penas y protegerlos.

Finalmente, precisaron que la iglesia católica "nunca ha sido un huésped en México", sino que ha estado presente desde que se construyeron las primeras escuelas en el país, los primeros hospitales y hoy, se encuentra donde más hace falta a través del acompañamiento a víctimas de la violencia, construcción de la paz, casas del migrante, comedores, dispensarios, albergues para mujeres y niños así como a través de Cáritas y miles de voluntarios que se hacen presentes en cada emergencia.