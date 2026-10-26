IA presiona salarios y amenaza empleos profesionales: investigador de la UNAM

La inteligencia artificial (IA) puede intensificar la competencia entre trabajadores especializados y presionar las condiciones salariales, al permitir que las empresas automaticen procedimientos e incrementen la productividad, advirtió Uberto Salgado Nieto, secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

El investigador señaló que la incorporación de estas tecnologías al proceso productivo responde también a la búsqueda de mayores ganancias y a la reducción de costos laborales, lo que, desde su perspectiva, favorece la concentración de la riqueza.

Durante la inauguración del XIX Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, dedicado a la relación entre inteligencia artificial, Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabajo profesional, Salgado Nieto sostuvo que la automatización ha evolucionado desde las tareas manuales hasta actividades que requieren una alta especialización.

Explicó que, en este último ámbito, la IA permite automatizar determinados procedimientos y elevar la productividad, pero también genera mayor competencia entre quienes desempeñan esas labores.

El académico advirtió que estos cambios tienen implicaciones para el empleo y las condiciones de trabajo, en un contexto en el que las empresas buscan incrementar su rentabilidad.

Por su parte, Gerardo González Chávez, investigador del IIEc y coordinador del seminario, señaló que durante el encuentro se analizarán los efectos de la competencia tecnológica entre las grandes empresas, la movilidad laboral y las perspectivas del trabajo profesional ante el desarrollo de la inteligencia artificial.

También se abordará la tensión entre el crecimiento económico, la innovación tecnológica y los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente en materia de reducción de la pobreza y atención al cambio climático.

González Chávez sostuvo que la transformación tecnológica puede afectar tanto la creación de nuevos empleos como la continuidad de determinadas actividades profesionales, mientras que la búsqueda de ganancias puede profundizar problemas como la desigualdad y la concentración de la riqueza.

El seminario reúne estos temas en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, cuyos Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados en 2015.