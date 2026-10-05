Huracán Rachel se degrada a categoría 1; mantiene alerta en el Pacífico mexicano

El huracán Rachel se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y continúa desplazándose hacia el oeste, aunque mantiene condiciones que representan riesgo para la navegación y las comunidades costeras del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el sistema se localiza actualmente a 521 kilómetros al oeste-noroeste de Isla Socorro, Colima, y a 648 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 148 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora, además de generar oleaje de entre 5 y 6 metros de altura.

Aunque el fenómeno se ha debilitado, se prevén lluvias con intervalos de chubascos fuertes, tormentas puntuales fuertes y actividad eléctrica sobre la región de las Islas Revillagigedo, por lo que las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución de Rachel y consultar únicamente los avisos oficiales. Cuartoscuro

Asimismo, se exhorta a las embarcaciones de navegación de altura, cabotaje y de puerto a mantenerse atentas y aplicar las medidas de seguridad correspondientes ante las condiciones adversas que podría generar el sistema.

Las autoridades también hicieron un llamado a las comunidades costeras para mantenerse informadas y vigilantes ante un posible incremento en los niveles de ríos, así como inundaciones y deslaves en zonas bajas.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución de Rachel y consultar únicamente los avisos oficiales de las autoridades meteorológicas y de Protección Civil.