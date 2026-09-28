Sheinbaum destaca creación de 1.3 millones de empleos en un año en México

• Con el incremento salarial, el poder de compra aumentó de 0.8 a 1.9 canastas básicas; la meta es llegar a 2.5 en 2030: STPS.

• En lo que va del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, 619 mil jóvenes han sido atendidos con Jóvenes Construyendo el Futuro, con una inversión de 44 mil mdp.

Excélsior / Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, como parte de la primavera laboral que vive México, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, 1.3 millones de personas obtuvieron un empleo, con lo cual la población económicamente activa sumó 62.6 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

Buenas noticias del mundo laboral. Son 1.3 millones de personas más con empleo de agosto de 2025 a agosto de 2026”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

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Detalló que las reformas laborales realizadas en su Gobierno acabaron con la época en la que disminuyó el poder adquisitivo de las y los trabajadores, ya que hoy la Constitución establece que el salario mínimo debe aumentar por encima de la inflación.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, la participación económica de las mujeres registró 41 por ciento, un aumento de 2.2 puntos, mientras que la calidad de vida de las y los trabajadores mexicanos ha mejorado, ya que el número de personas que trabajan más de 48 horas disminuyó de 27.1 a 22.2 por ciento en los últimos cinco años.

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Puntualizó que México vive una primavera laboral, ya que, con el incremento salarial, el poder de compra aumentó de 0.8 a 1.9 canastas básicas; la meta es llegar a 2.5 en 2030. Al cierre de agosto de 2026, 199 mil 454 trabajadores de plataformas digitales cuentan con acceso completo a la seguridad social, mientras que 1 millón 772 mil 296 personas tienen seguro médico por riesgo de trabajo. Se aprobó la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con lo que se beneficia a 13 millones de trabajadores.

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Se expedirá el Certificado Laboral para la Agroexportación, lo que beneficiará a cerca de 200 mil trabajadores del campo, el cual, a partir del 1 de octubre de 2026, será un requisito indispensable para realizar cualquier exportación. Se inició el registro de las empresas agroexportadoras de aguacate a la plataforma de VELAGRO y se puso en marcha el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

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Bolaños López agregó que con Jóvenes Construyendo el Futuro, en lo que va del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, 619 mil jóvenes han sido atendidos, con una inversión de 44 mil mdp. Mientras que, desde su creación, ha beneficiado a 3.6 millones de jóvenes (58 por ciento mujeres, 42 por ciento hombres), a través de una inversión de 177 mil mdp. Asimismo, 7 de cada 10 jóvenes estudian o trabajan tras su participación en este programa.