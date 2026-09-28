Alerta en Baja California Sur ante la llegada de Polo

Baja California Sur enfrenta este lunes 28 de septiembre uno de los principales focos de atención meteorológica en el país debido al acercamiento del huracán Polo, que mantiene categoría 3 y genera condiciones de riesgo por lluvias torrenciales, vientos de fuerza de huracán, inundaciones repentinas y elevado oleaje.

De acuerdo con el reporte meteorológico proporcionado, el centro de Polo se localiza a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur. El sistema avanza hacia el nor-noreste a 17 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas superiores.

Las autoridades mantienen una zona de alerta por efectos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe y de Loreto a Bahía San Juan Bautista. También permanece una alerta por efectos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia y Guerrero Negro, así como de Loreto a San Evaristo.

BCS, bajo riesgo por lluvias torrenciales

El pronóstico para este 28 de septiembre contempla lluvias intensas con acumulados puntuales torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en el centro de Baja California Sur.

Estas precipitaciones pueden provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad, particularmente en zonas susceptibles a acumulación de agua.

El centro de Polo se localiza a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur. Cuartoscuro/Gabriel Larios

El escenario también estará acompañado por condiciones de viento particularmente severas. Para el centro de Baja California Sur se pronostican vientos de 170 a 190 km/h, con rachas de 220 a 240 km/h.

A ello se suma un oleaje de entre 8 y 10 metros en las costas de Baja California Sur, además de una marea de tormenta estimada entre 1.5 y 2.5 metros en la zona central del estado.

Por estas condiciones, el desplazamiento de Polo representa un riesgo tanto para zonas costeras como para comunidades ubicadas en áreas susceptibles a inundaciones y deslaves.

Ante la cercanía del huracán, se coordinó la distribución preventiva de insumos en las zonas prioritarias del municipio de Mulegé, con participación de los tres órdenes de gobierno.

La medida forma parte de las acciones preventivas ante el avance del sistema tropical y las condiciones que podrían presentarse durante su aproximación y desplazamiento sobre Baja California Sur.

Sonora también tendrá lluvias torrenciales

La influencia de Polo no se limitará a Baja California Sur. Su circulación, combinada con el monzón mexicano, favorecerá lluvias intensas a torrenciales en otras zonas del noroeste del país.

Para Sonora, principalmente en la costa y el sur, se pronostican lluvias de entre 150 y 250 milímetros, además de vientos de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h.

En Sinaloa, particularmente en el norte, se esperan lluvias muy fuertes, mientras que Chihuahua y Durango también registrarán precipitaciones de consideración.

Rachel y otros sistemas mantendrán lluvias en el país

Mientras Polo concentra la atención en el noroeste, la tormenta tropical Rachel favorecerá lluvias intensas en el sureste de Guerrero y diferentes zonas de Oaxaca, además de viento fuerte y oleaje elevado en sus costas.

El pronóstico también contempla lluvias intensas en Chiapas y precipitaciones muy fuertes en sectores de Puebla y Veracruz.

Otros estados con lluvias fuertes durante la jornada serán Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En la Ciudad de México se prevén intervalos de chubascos, mientras que Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala también tendrán posibilidad de precipitaciones.

Pronóstico de lluvias para este lunes

El panorama nacional contempla los siguientes rangos

150 a 250 mm: Baja California Sur, en su zona centro, y Sonora, en costa y sur.

75 a 150 mm: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

50 a 75 mm: Sinaloa, Chihuahua, Durango, Puebla y Veracruz.

25 a 50 mm: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

5 a 25 mm: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

0.1 a 5 mm: Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Vientos y oleaje, otro factor de riesgo

Además de las lluvias, el pronóstico contempla condiciones marítimas adversas en diferentes regiones del Pacífico.

En Baja California Sur se prevén las condiciones más severas, con rachas de hasta 240 km/h y oleaje de hasta 10 metros.

Sonora tendrá oleaje de entre 2 y 4 metros en su costa sur, mientras que las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca podrían registrar olas de entre 3 y 5 metros.

También se esperan condiciones de oleaje de 2 a 3 metros en Baja California y de 1 a 2 metros en sectores costeros de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

Además de Baja California Sur y Sonora, las precipitaciones más relevantes se concentrarán en el sur y sureste del país.

Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias intensas, mientras que Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla y Veracruz podrían registrar precipitaciones muy fuertes.

Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias fuertes a intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de favorecer encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla pueden reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

¿Cómo estará el clima en la CDMX?

En el Valle de México se espera una mañana de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con ambiente fresco a templado y condiciones frías en zonas montañosas del Estado de México.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y existe probabilidad de lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México, además de chubascos en la Ciudad de México.

Para la capital se estima una temperatura mínima de 14 a 16 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados, con viento de dirección variable de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

El calor continuará en varias regiones

A pesar de la presencia de lluvias y ciclones tropicales, diferentes entidades mantendrán temperaturas elevadas.

Se pronostican máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, las temperaturas más bajas de la mañana, de entre 0 y 5 grados, se esperan en zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.