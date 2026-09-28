Huracán 'Polo' amenaza Baja California Sur con olas de hasta 10 metros; ésta es su trayectoria EN VIVO

El huracán Polo se acerca peligrosamente a Baja California Sur con rachas de viento de 220 kilómetros por hora, los cuales provocarán olas de hasta 10 metros de altura en las costas de dicho estado que esta lunes será impactado por el ciclón -hasta ahora- de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el ciclón provocará vientos sostenidos de 170 a 190 km/h con rachas de 220 a 240 km/h en Baja California Sur, y de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en la región de costa y el sur de Sonora, donde Polo tocará tierra por segunda vez en territorio mexicano luego de azotar a Baja California Sur.

Debido a la fuerza del huracán, habrá oleaje de 8 a 10 metros de altura en las costas de Baja California Sur, y de 2 a 4 metros de altura en la costa sur de Sonora y de 1 a 2 metros de altura en las costas de Sinaloa. El SMN indicó que también habrá marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en la región centro de las costas de Baja California Sur.

Polo acecha a Baja California Sur

El huracán Polo mantiene su trayectoria hacia Baja California Sur, en donde se prevé que impacte la tarde o noche de este lunes 28 de septiembre en la porción central de dicho estado y hasta ahora todo apunta que será como categoría 3 antes de degradarse y seguir su trayectoria para prepararse para un segundo impacto ahora en Sonora como categoría 1.

De acuerdo con el SMN, a las 12:00 horas el ojo del huracán Polo se ubicaba a 125 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora; se desplaza hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.

Loreto es una de las zonas que se mantiene bajo vigilancia estricta por el SMN y Protección Civil. Reuters

Polo provocará lluvias en 5 estados

El huracán Polo y su amplia circulación ocasionará lluvias considerables en cinco estados del país, principalmente en Baja California Sur y en Sonora, los dos estados en los que tocará tierra. De acuerdo con el SMN estas son las entidades en alerta por las precipitaciones:

Lluvias torrenciales

Las precipitaciones de mayor intensidad, de 150 a 250 mm, ocurrirán en:

Centro de Baja California Sur

Costa y sur de Sonora

Lluvias intensas

Centro de Sonora

Autoridades alertan por mareas de tormenta de hasta 2.5 metros en la región central de Baja California Sur. Reuters

Lluvias muy fuertes

Norte de Sinaloa

Norte y oeste de Chihuahua

Lluvias fuertes

Centro y sur de Chihuahua

Autoridades alertaron que las lluvias generadas por Polo podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de esas cinco entidades, por lo que exhortaron a la población a estar atenta a los avisos del SMN, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las primeras rachas de viento, que alcanzarán hasta los 240 km/h, azotan fuertemente las costas. Reuters

Establecen zonas de vigilancia por Polo

El SMN en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estableció zonas de vigilancia debido al huracán Polo. Existe zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abrojos hasta Santa Fe, en Baja California Sur, desde Loreto hasta San Juan Bautista, Baja California Sur, y desde Bahía de Kino, Sonora, hasta Huatabampito, Sonora.

También hay zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Abrojos hasta Punta Eugenia, Baja California Sur; desde Loreto hasta San Evaristo, Baja California Sur, y desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

El tráfico fluye en el malecón de Baja California Sur bajo un cielo cada vez más nublado, a pocas horas del inminente impacto. Reuters

Huracán Polo: Trayectoria EN VIVO