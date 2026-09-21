Alto Comisionado de la ONU, Barham Salih, visitará México

El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, Barham Salih, iniciará este próximo fin de semana una visita a México para conocer el fenómeno del refugio en nuestro país y las acciones que se han implementado con el objetivo de integrar a la sociedad a quienes por diversas situaciones huyeron de su nación de origen, así lo confirmó este lunes Chiara Cardoletti, representante de ACNUR en México.

Hasta ahora, en la agenda del funcionario de Naciones Unidas están confirmados una serie de encuentros con las autoridades del gobierno federal y local, legisladores, empresarios, sociedad civil y por supuesto, personas extranjeras en situación de refugio.

El también expresidente iraquí se encuentra a la espera de la confirmación de Palacio Nacional para un posible encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo pronto, la agenda contempla reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el canciller, Roberto Velasco. Además de una sesión solemne en el Senado de la República.

Va a estar en México por cuatro días, a ver, a entender, a descubrir lo que es el ejemplo México, a encontrarse y hablar con las más altas autoridades del país, a agradecer su compromiso con el refugio, pero también para hablar con los refugiados, conocer sus historias, entender lo que han vivido en esta experiencia mexicana”, detalló.

En el marco de la presentación de la campaña “Seamos Hogar” que cuenta la experiencia de 11 personas refugiadas que viven en siete ciudades: Tapachula, Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, Monterrey, Saltillo y la Ciudad de México, la representante de ACNUR destacó que México al pasar de ser un lugar de paso para el migrante a un lugar de destino ha recibido en la última década a más de 175 mil personas que buscan protección internacional, con el acompañamiento de esta agencia de la ONU.

“Estas historias nos hablan de personas que tuvieron que dejar atrás sus hogares, pero también de todo lo que han podido construir en México. nos muestran que la integración es posible cuando existen oportunidades y comunidades dispuestas a recibir”, agregó Cardoletti.

Reconoció que al igual que esta Agencia de Naciones Unidas, otras más en el mundo, enfrentan una reducción drástica en su financiamiento, de hasta un 50 por ciento, pese a que hoy el fenómeno de los desplazados en busca de refugio supera los 117 millones de personas.

“En esta experiencia México también reconocemos el papel de más de 650 empresas que han participado en iniciativas que facilitan el acceso al empleo y la autosuficiencia. Hoy, además hay que destacar que a la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) se le está otorgando un presupuesto mayor”, subrayó.

Durante el evento de presentación de la campaña “Seamos Hogar” que comenzará a mostrarse este próximo 24 de septiembre, Lucía Escobar, periodista guatemalteca contó su experiencia luego de las amenazas que recibió en 2023 por el trabajo que realizaba en país natal, que la obligo a emigrar a México llegando a Tapachula donde solicitó refugio con el apoyo de la ACNUR y la COMAR. Ahora, sigue en la búsqueda de empleo.