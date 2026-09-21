Implementa CFE plan de contingencia ante avance de huracán Polo 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene un operativo preventivo ante el avance del huracán Polo, categoría 1, con el objetivo de atender de manera inmediata cualquier afectación que pudiera registrarse en el suministro eléctrico debido al fenómeno meteorológico.

La CFE informó que mantiene un monitoreo permanente de la trayectoria y los radios de influencia de los vientos para determinar las acciones necesarias, ya que la Presidenta Claudia Sheinbaum alertó que se esperan lluvias intensas durante las próximas 72 horas en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.

El Sistema Meteorológico Nacional reportó que este lunes, el meteoro se ubicaba a 315 kilómetros al sur-suroeste de Ixtapa, Guerrero.

La empresa del Estado aseguró que cuenta con planes específicos para la atención de emergencias, diseñados para establecer mecanismos de respuesta y facilitar la toma inmediata de decisiones cuando algún fenómeno natural provoca interrupciones o daños en la infraestructura eléctrica.

Como parte de los protocolos preventivos, la CFE desplegó en puntos estratégicos personal especializado y equipo para responder a posibles contingencias. El operativo contempla a mil 320 electricistas, además de 331 grúas y 445 vehículos ligeros para las labores de reparación y restablecimiento del servicio.

A este dispositivo se suman una unidad de comunicaciones, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero, recursos que estarán disponibles para atender eventuales daños en la infraestructura eléctrica y acelerar la recuperación del suministro en las zonas afectadas.

La CFE garantizó que las acciones se realizarán bajo protocolos de seguridad para proteger tanto al personal encargado de las labores como a la población que pudiera encontrarse en las zonas de impacto del huracán.

La empresa también informó que, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, mantiene coordinación con distintas dependencias federales, estatales y municipales para fortalecer la capacidad de respuesta ante una posible contingencia.

Entre las instituciones que participan en esta coordinación se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud, además de las autoridades de Protección Civil y los gobiernos estatales y municipales.

La CFE afirmó que continuará con el seguimiento de la evolución de Polo y estará preparada para intervenir de manera inmediata en caso de que el fenómeno provoque interrupciones o daños en las redes de suministro eléctrico.