La UNAM llama por un uso racional de celulares en las escuelas

El uso de celulares en las aulas debe tener límites para evitar que los estudiantes pierdan atención y para aprovechar el espacio escolar en el aprendizaje, planteó el empresario Carlos Slim, quien consideró que en primaria y secundaria debe existir regulación o restricción de estos dispositivos.

“En las aulas es para que vayan a estudiar y a poner atención, no para que se pongan a comunicarse entre ellos. Yo creo que el aula hay que aprovecharla para aprender, para entender, para prepararse”, expresó al término de la Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la UNAM por los 475 años de la Fundación de la Universidad de México.

Slim sostuvo que el uso de celulares durante las clases puede distraer a los alumnos y recordó que en su época escolar no estaba permitido utilizar otros objetos durante las clases. “El hecho de que se pongan en clase a comunicarse a otro lado, pues, no van a estudiar nada”, remarcó.

Sobre la posibilidad de que el uso de dispositivos esté relacionado con los resultados de México en PISA, Slim consideró que la mejora depende, entre otros factores, de que maestros y alumnos conozcan y trabajen específicamente con la prueba.

“En la prueba PISA es cosa de entrenar, conocerla mejor, estudiarla mejor”, dijo, y agregó que sería “relativamente sencillo mejorar sustancialmente” si docentes y estudiantes se preparan y conocen en qué consiste la evaluación.

En tanto, el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente, señaló que la Universidad avanza hacia un “uso racional” de los dispositivos móviles, al considerar que los celulares ya forman parte de la vida cotidiana, pero deben utilizarse con límites.

“No podemos ser atrapados por la tecnología y desprendernos del mundo social”, mencionó.

Para el bachillerato y los estudios superiores, De la Fuente adelantó que habrá una normatividad sobre el uso de dispositivos, aunque deberá construirse mediante consenso y acuerdos sobre sus usos y su relación con el aprendizaje.

“Tenemos que racionalizarlo y tenemos que tenerlo con sus límites”, subrayó.