Durango en alerta por fuertes lluvias que puede generar el paso del huracán Polo

Corporaciones de auxilio y de seguridad permanecen en alerta ante las fuertes lluvias que pudieran derivarse del huracán Polo, específicamente en Canatlán, Durango.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que la entidad se contempla la presencia de lluvias puntuales fuertes, por lo que en dicho municipio se esperan existe la posibilidad de incremento de escurrimientos, encharcamientos, en condiciones adversas en caminos y zonas bajas, especialmente ante lluvias de corta duración, pero de intensidad considerable.

Ante este escenario las autoridades recomiendan mantener especial vigilancia en arroyos y cauces naturales, zonas bajas susceptibles a encharcamientos, caminos rurales y carreteras, puentes y pasos de agua.

Además de presas, bordos y cuerpos de agua, laderas y zonas con antecedentes de deslaves, infraestructura urbana con riesgo de acumulación de agua.

Protección Civil mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas para identificar cualquier situación que pudiera representar un riesgo.

Cierran seis puertos del Pacífico ante avance de ‘Polo’

Por Raúl Flores

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) cerró la navegación en seis puertos del Pacífico mexicano como medida preventiva ante el huracán Polo, que este miércoles 23 de septiembre se mantiene en categoría cuatro.

La restricción comprende a todo tipo de embarcaciones en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero. En Manzanillo, Colima; Puerto Marqués, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca, el cierre se aplica a embarcaciones menores.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del occidente y sur del país, ubica a Polo se ubicaba a 237 kilómetros al suroeste de Acapulco y a 519 kilómetros al sureste de Manzanillo, con desplazamiento hacia el norte.

La dependencia advirtió que el oleaje y las rachas de viento elevan el riesgo para las embarcaciones, mientras que la lluvia y la neblina reducen la visibilidad en el mar.

El Plan Marina permanece en fase de prevención. Los mandos navales de Puerto Vallarta, Jalisco, y San Blas, Nayarit, coordinan con Protección Civil y autoridades locales la revisión de albergues, posibles traslados de personas en zonas de riesgo y mecanismos de auxilio.

La Semar pidió a la comunidad marítima respetar las restricciones y atender los avisos de las capitanías de puerto. Para emergencias en el mar, puso a disposición el teléfono 800 627 4621. También recomendó consultar los reportes de Conagua y Protección Civil, pues la trayectoria y las condiciones del huracán pueden cambiar.