Huracán Polo alcanza nuevamente la categoría 5

La cuenta oficial del Servicio Meteorológico Nacional, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, informa esta tarde que el huracán Polo se intensificó nuevamente a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Ante el paso del poderoso huracán, se prevén lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero.

Polo se localiza a 235 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 310 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

Guerrero registra lluvias y alto oleaje por Polo

Por Ángel Galeana

Este miércoles iniciaron las lluvias en la franja costera de Guerrero por los efectos del huracán Polo. Las bandas nubosas que se desprenden del fenómeno alcanzaron municipios entre Acapulco y Zihuatanejo.

En Acapulco iniciaron lluvias de manera intermitente desde la mañana, acompañadas de fuertes vientos. El puerto continúa cerrado a la navegación para embarcaciones pequeñas.

En algunos negocios ubicados en el Zócalo, los comerciantes prefirieron no abrir de manera preventiva. Las actividades en la playa están suspendidas.

En Zihuatanejo también se registran lluvias intermitentes con alto oleaje, por lo que autoridades han pedido a la población extremar precauciones.

Hasta el momento se han habilitado 64 albergues temporales en las regiones Costa Grande, Acapulco y Costa Chica para atender a la población que pudiera resultar afectada. Las clases están suspendidas en cinco de las ocho regiones del estado.

La franja costera de Guerrero —que abarca los polos turísticos de Acapulco y Zihuatanejo— presenta una elevada vulnerabilidad ante la marejada de tempestad y los escurrimientos pluviales provocados por ciclones tropicales en el Océano Pacífico.

La habilitación oportuna de albergues temporales en Costa Grande, Costa Chica y el puerto de Acapulco busca prevenir pérdidas humanas ante eventuales deslaves en zonas cerriles y desbordamientos de cauces.

El cierre de puertos a la navegación menor y la suspensión de actividades turísticas costeras constituyen protocolos estándar obligatorios para evitar accidentes marítimos y rescates de emergencia durante el paso de sistemas de alta intensidad.

Polo incrementa oleaje en playas de Colima

Por: Abraham Acosta

El oleaje en las costas de Colima comenzó a incrementarse debido a la presencia del huracán Polo en el Pacífico mexicano. Ante estas condiciones, prestadores de servicios turísticos continúan retirando mobiliario de las zonas de playa, como medida preventiva y para evitar daños ante el aumento en la fuerza de las olas.

Mientras tanto, pescadores de Manzanillo, Tecomán y Armería suspendieron sus actividades en el mar y mantienen sus embarcaciones resguardadas en muelles y amarraderos de los distintos municipios costeros del estado.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones marítimas ante la evolución del fenómeno.

Se recogió el mueble, como ve, parte está en la tarima que está más alta y la otra parte está dentro de la alberca que está seca. hay olas que salen hasta la calle de allá, entonces tenemos que recoger porque si no, se las lleva”, detalló José Adán, uno de los prestadores de servicio en la zona.

Cierran seis puertos del Pacífico por Polo

Por Raúl Flores

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) cerró la navegación en seis puertos del Pacífico mexicano como medida preventiva ante el huracán Polo, que este 23 de septiembre se mantiene en categoría cuatro.

La restricción comprende a todo tipo de embarcaciones en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero. En Manzanillo, Colima; Puerto Marqués, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca, el cierre se aplica a embarcaciones menores.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del occidente y sur del país, ubica a Polo se ubicaba a 237 kilómetros al suroeste de Acapulco y a 519 kilómetros al sureste de Manzanillo, con desplazamiento hacia el norte.

La dependencia advirtió que el oleaje y las rachas de viento elevan el riesgo para las embarcaciones, mientras que la lluvia y la neblina reducen la visibilidad en el mar.

El Plan Marina permanece en fase de prevención. Los mandos navales de Puerto Vallarta, Jalisco, y San Blas, Nayarit, coordinan con Protección Civil y autoridades locales la revisión de albergues, posibles traslados de personas en zonas de riesgo y mecanismos de auxilio.

La Semar pidió a la comunidad marítima respetar las restricciones y atender los avisos de las capitanías de puerto. Para emergencias en el mar, puso a disposición el teléfono 800 627 4621. También recomendó consultar los reportes de Conagua y Protección Civil, pues la trayectoria y las condiciones del huracán pueden cambiar.