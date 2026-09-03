Huracán 'Marie' y onda tropical pegarán con fuerza: ¿En dónde lloverá este viernes?

México vivirá este viernes una jornada de clima severo marcado por contrastes extremos: mientras las mañanas arrancarán con temperaturas congelantes en la sierra, la tarde alcanzará los 45 °C en el norte, al tiempo que el huracán Marie, el monzón mexicano y la onda tropical número 36 desencadenarán tormentas e inundaciones en gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el amanecer registrará temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Sin embargo, con el paso de las horas, la masa de aire caluroso elevará el termómetro en el litoral del Pacífico, Golfo de México y la Península de Yucatán. Temperaturas extremas: ¿Dónde apretará más el calor?

De 40 a 45 °C (Calor extremo): Noreste de Baja California, oeste de Sonora, noreste de Chihuahua, norte/centro de Sinaloa, noreste de Coahuila, norte/este de Nuevo León y oeste/centro de Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Recomendación oficial: Las autoridades instan a la población a mantenerse hidratada, vestir ropa clara de manga larga, evitar la exposición prolongada al sol y priorizar el cuidado de niños y adultos mayores.

¿En dónde lloverá más fuerte este viernes?

La acción combinada del huracán Marie, la onda tropical 36 y el monzón provocará lluvias de diversa intensidad en prácticamente todo el territorio nacional:

Lluvias intensas: Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, centro y oeste) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias muy fuertes: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Lluvias fuertes: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, EdoMex, Puebla, Campeche y Yucatán.

Chubascos: Ciudad de México, Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Debido al riesgo latente de deslaves, encharcamientos e inundaciones, Protección Civil hace un llamado a mantenerse al pendiente de los avisos oficiales en zonas vulnerables.

Vientos fuertes y oleaje elevado

Se pronostican ráfagas de viento de entre 50 y 70 km/h en el noroeste y norte de México, las cuales podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. En cuanto a las costas, se prevé mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la costa occidental de Baja California.