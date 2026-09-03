Vigilan 3 huracanes presentes en el Océano Pacífico; continuarán lluvias en el país

A las 03:00 horas de este jueves, el huracán Marie, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó aproximadamente a 610 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 170 kilómetros por hora y se desplaza mar adentro hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

De acuerdo con el SMN, Marie no representa una amenaza directa para las costas mexicanas, aunque su extensa circulación generará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de la Península de Baja California, además de reforzar la probabilidad de lluvias intensas en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California.

Huracán Karina continúa alejándose de México

En la misma cuenca del Pacífico, el huracán Karina, categoría 3, se ubicó aproximadamente a 2 mil 290 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y a 2 mil 30 kilómetros al este de Hilo, Hawái.

El sistema continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y, por su trayectoria y distancia, no representa peligro para México.

Mientras tanto, el huracán Lowell, categoría 4, se localiza aproximadamente a 725 kilómetros de Hilo, Hawái, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami advirtió que las marejadas generadas por Lowell se propagan hacia el norte y afectarán algunas zonas de las Islas Hawaianas durante los próximos días.

El SMN pronosticó lluvias puntuales intensas en regiones de Baja California Sur, principalmente en el centro y sur del estado. Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

También se prevén lluvias puntuales fuertes en áreas de Nuevo León, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Habrá intervalos de chubascos en Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo, así como lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California.

Durante la tarde, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en estados del norte del país. Cuartoscuro

El organismo también pronosticó vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se esperan además rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca —principalmente en el Istmo de Tehuantepec—, Chiapas, Tabasco y Campeche.

En tanto, se prevén rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Estas condiciones serán generadas por el monzón mexicano, establecido sobre el noroeste del país; inestabilidad atmosférica; canales de baja presión extendidos sobre distintas regiones; circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera.

También contribuirán las ondas tropicales número 35 y 36, que se desplazarán sobre el occidente y el sureste y sur del territorio nacional, respectivamente, además de la circulación del huracán Marie en el Pacífico.

Onda de calor mantendrá temperaturas de hasta 45 grados

Durante la tarde, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en estados del norte del país, así como en regiones del litoral del Pacífico, el Golfo de México y la Península de Yucatán.

Por ello, continuará la onda de calor en regiones de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca.

Se estiman temperaturas de 35 a 40 grados en zonas de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 grados en áreas de Zacatecas, Aguascalientes y el suroeste del Estado de México.