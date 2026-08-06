"México es autosuficiente": denuncian invasión de huevo gringo sin calidad

Entre enero y julio, avicultores de Puebla y Veracruz denunciaron la entrada al país de hasta 3 millones de cajas de huevo importado desde Estados Unidos, producto que, afirmaron, presuntamente llegó sin cumplir la normatividad sanitaria y se comercializó sin refrigeración, lo que terminó por distorsionar los precios, generar pérdidas económicas y representar riesgos para los consumidores.

De acuerdo con Jorge García de la Cadena, presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán, México no necesita importar huevo, pues el país mantiene la autosuficiencia alimentaria en esta proteína.

“Logramos la autosuficiencia alimentaria, no necesitamos ningún kilo de huevo que se importe para producir lo que necesita México”. Recordó que el consumo nacional supera los 410 huevos per cápita al año, todos producidos por empresas mexicanas.

El líder avícola insistió en que el huevo regional —producido en granjas de Puebla y Veracruz— es más fresco, de mejor calidad y no requiere refrigeración. En contraste, el producto estadunidense llega lavado y refrigerado por la normatividad sanitaria de ese país, lo que provoca su deterioro al romperse la cadena de frío.

“Este huevo lo puso la gallina antier… este lo puso hace más de un mes”, ejemplificó al mostrar la diferencia entre un huevo fresco y uno importado mediante la prueba del vaso.

La entrada del producto extranjero provocó una caída de precios en el mercado nacional. “La afectación es que se bajó el precio… la oferta y la demanda se distorsionan”, señaló. En junio, algunos puntos de venta ofrecieron huevo hasta en 18 pesos el kilo, presionando a productores locales y generando pérdidas que aún intentan cuantificar.

El sector avícola destacó que la cadena productiva sostiene más de 260 mil empleos en México, de los cuales 45 mil son directos y más de 200 mil indirectos corresponden a Puebla. Por ello, llamaron a consumidores y comercios a privilegiar el huevo regional, exigir información sobre el origen del producto y evitar compras de procedencia dudosa.

También acusaron a las autoridades federales de omisión, pese a que presentaron al menos ocho denuncias ante Cofepris, la Secretaría de Economía y otras instancias por la entrada del huevo sin cumplir la normatividad. “De acciones de parte de la autoridad, ninguna”, afirmaron.

Los productores advirtieron que, aunque el volumen importado representó alrededor de 3 por ciento del mercado, el impacto fue significativo para quienes compraron producto viejo y para las granjas que enfrentaron la caída de precios. “Poco para quién… para quien lo compró a 30 pesos y no le gustó, perdió ese dinero”, señalaron.

Finalmente, llamaron a las tiendas a informar con claridad el origen del huevo y a los consumidores a rechazar productos sin trazabilidad. “Si no sabes de dónde es el huevo, me voy a otra tienda”, insistieron.