Dictan hasta 289 años de cárcel a los asesinos del hijo del poeta Javier Sicilia

Un juez federal con sede en Tamaulipas dictó sentencias de entre 280 a 289 años de prisión en contra de cuatro personas por su responsabilidad en el secuestro y homicidio de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia, ocurridos el 28 de marzo de 2011.

A los sentenciados se les vinculó con el Cártel del Pacífico Sur, señalado como brazo armado del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, con operación en el estado de Morelos, en donde ocurrieron los hechos.

Alberto Millán Ramos o Luis Alberto Millán Ramos recibió sentencia de 289 años de prisión y una multa de 2 millones 401 mil 245 pesos, por su responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de siete víctimas, delincuencia organizada y posesión de vehículo robado.

Hugo Enrique Reducido Guzmán también fue condenado por los mismos delitos, en agravio de siete víctimas, a una pena de 289 años de prisión y una multa de 4 millones 235 mil pesos.

A Daniel Pérez Patricio o César Patricio Sánchez, alias “El Dany”, se le impuso una sentencia de 284 años de prisión y el pago de una multa de 2 millones 395 mil 575 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, en contra de siete víctimas, y delincuencia organizada.

Alejandro Manuel Nava Martínez fue sentenciado a 280 años de cárcel y una multa de 25 millones 200 mil pesos, por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de siete víctimas.

Las investigaciones establecieron que las víctimas, en marzo de 2011, se encontraban en un bar en Jiutepec, Morelos, en donde fueron privados de su libertad por los ahora sentenciados.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados más tarde en el interior de un vehículo en el Fraccionamiento Las Brisas, en el municipio de Temixco, en la misma entidad.

Las investigaciones estuvieron a cargo del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en Tamaulipas, que demostró la participación de las personas mencionadas, como parte de una célula del crimen organizado dedicada al secuestro, principalmente en el sur de Morelos.