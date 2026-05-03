Huérfanos digitales, el daño oculto de las pantallas en los niños

Expertos y especialistas advierten sobre el surgimiento de los “huérfanos digitales”, un término que describe a la generación de niños y adolescentes nacidos después del año 2000 que, a pesar de vivir con sus padres, experimentan orfandad emocional.

Aunque sus padres están presentes físicamente, sufren de una ausencia emocional y falta de guía debido a que sus cuidadores están “desconectados” por el uso de sus propios dispositivos.

Josefina Vázquez Mota, política y autora del libro Mamá, papa: me hiciste adict@. Imagen Televisión

Los estamos sobreprotegiendo en el mundo real y los hemos abandonado en el mundo digital”, afirma Josefina Vázquez Mota, política y autora del libro Mamá, papá: me hiciste adict@.

Esta orfandad comienza a edades cada vez más tempranas a través del llamado “chupón digital” que es la pantalla. Vázquez Mota señala que 99.9% de los padres admite poner una pantalla frente a sus hijos desde los tres meses de edad, para tranquilizarlos.

“El niño se desconecta de la vida. Ya no molesta, ya no habla, ya no llora... lo perdemos, pero él también nos pierde a nosotros”, advierte.

El impacto de esta ausencia parental no es sólo emocional, sino biológico.

Maite Llamas, psicóloga clínica, explica que el cerebro infantil es “hiperestimulado” por la luz, el movimiento y el sonido de las pantallas, lo que impide el desarrollo correcto de la corteza prefrontal, encargada del control de impulsos.

Maite Llamas, psicologa clínica. Imagen Televisión

Así, la adicción digital se compara con una dependencia química.

Imaginemos que en el cerebro de sus hijos tienen un cochecito. Este cochecito lleva el punto de placer y la gasolina del cochecito es la dopamina. Pero, cuando crece tu hijo, le dices: ‘Toma una pantalla’. Entonces, el coche ya no avanza con otro tipo de gasolina que no sea la premium, que es la de la pantalla”, alerta.

Esta estimulación es tan potente que los menores pierden interés en el mundo real: un viaje a Disney o un abrazo materno.

Para la criminóloga Mercedes Llamas, la “desidia e ignorancia” de los adultos sobre los riesgos digitales impide que existan reglas de convivencia o controles parentales efectivos, dejando a los niños a su suerte en “las avenidas más peligrosas” de internet y las redes sociales.

Mercedes Llamas, criminóloga. Imagen Televisión

El cerebro de los niños y niñas adolescentes no identifica muchas veces entre si lo que está viendo, lo está viendo o lo está viviendo”.

Esto explica por qué el consumo constante de contenido violento a través de las pantallas puede terminar normalizando la agresión, advierte.

La solución, coinciden las especialistas, no es satanizar la tecnología, sino, como padres, recuperar la autoridad y, sobre todo, la presencia.

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