Niños en Reino Unido evaden controles de edad pese a nueva regulación digital

Un nuevo informe sobre seguridad digital en Reino Unido revela una brecha persistente entre las medidas diseñadas para proteger a menores en internet y la forma en que estos interactúan con las plataformas. A pesar de la implementación de controles de edad más estrictos, niños y adolescentes continúan encontrando formas de evadirlos, lo que mantiene vigente el debate sobre la eficacia de estas herramientas.

El estudio, elaborado por Internet Matters, indica que más de un tercio de los menores encuestados ha logrado sortear los mecanismos de verificación establecidos en el marco de la Online Safety Act.

Esta legislación obliga a plataformas como redes sociales, sitios de contenido para adultos y servicios digitales a implementar sistemas que confirmen la edad de sus usuarios.

Controles de edad bajo presión: entre regulación y evasión

Los hallazgos muestran que el problema no radica únicamente en la tecnología, sino también en el comportamiento de los usuarios y su entorno. De una muestra de mil niños en Reino Unido, el 46 por ciento considera que los controles de edad son fáciles de eludir, mientras que el 32 por ciento admite haberlo hecho.

Entre las estrategias detectadas destacan el uso de fechas de nacimiento falsas, manipulación de imágenes e incluso la alteración de la apariencia física para superar verificaciones automatizadas.

Los niños siguen estando expuestos a contenido dañino a un ritmo inaceptable, mientras que las medidas de verificación de edad suelen ser ineficaces en la práctica o fáciles de eludir”, señala el informe.

Además, el estudio identifica la participación de adultos en este proceso. Uno de cada seis padres reconoció haber ayudado a sus hijos a superar los filtros, lo que refleja una dimensión adicional del problema: la percepción de estas restricciones dentro del entorno familiar. En algunos casos, los propios padres han detectado intentos de evasión mediante recursos poco convencionales, como el uso de maquillaje para simular mayor edad frente a sistemas de reconocimiento facial.

El contexto regulatorio también está en evolución. El gobierno británico, a través del Department for Science, Innovation and Technology, ha abierto consultas para analizar nuevas restricciones, incluyendo límites de edad más estrictos e incluso la posibilidad de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. Estas medidas buscan reforzar una ley que, según las autoridades, es clara en su objetivo de proteger a los menores.

Las empresas deben dejar de hacer la vista gorda mientras los niños están expuestos a peligros", afirmó un portavoz gubernamental, subrayando la responsabilidad de las plataformas en la aplicación efectiva de estas normas.

Por su parte, el regulador Ofcom ha reiterado que los controles actuales no son suficientes si pueden ser fácilmente burlados. El organismo cuenta con facultades para sancionar a las empresas que incumplan, en un intento por cerrar la brecha entre regulación y práctica.

Los datos también apuntan a un problema de fondo: el acceso a contenido inapropiado sigue siendo frecuente. El 49 por ciento de los menores encuestados afirmó haber encontrado material dañino recientemente, lo que sugiere que, pese a los avances normativos, la exposición persiste.

El informe concluye que, aunque la Ley de Seguridad en Línea representa un avance en la regulación digital, su efectividad dependerá de una implementación más rigurosa, así como de la colaboración entre plataformas, reguladores y usuarios.