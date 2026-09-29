“Hubo mucha unidad”: Sheinbaum respalda proceso interno de Morena rumbo a 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el proceso interno de Morena para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 se desarrolló con “mucha unidad”, luego de que el partido concluyera la selección de los perfiles que encabezarán su estrategia en las entidades donde estarán en juego gubernaturas.

Durante la conferencia mañanera de este martes 29 de septiembre, la mandataria federal señaló que, desde su perspectiva, el procedimiento interno tuvo un balance positivo y destacó la unidad entre los participantes.

Pienso que fue un proceso donde hubo mucha unidad, eso fue muy bueno”, afirmó.

La jefa de Estado sostuvo que ahora corresponderá a Morena continuar con las siguientes etapas de su proceso interno, pues todavía están pendientes diversas convocatorias para definir candidaturas a otros cargos que estarán en disputa en 2027.

En ese sentido, explicó que los aspirantes que no obtuvieron el primer lugar en las encuestas para las coordinaciones estatales no quedan fuera de la contienda política, ya que podrán participar posteriormente en los procesos para presidencias municipales y diputaciones locales y federales.

Hay muchas otras convocatorias, son presidencias municipales, diputaciones estatales y federales, donde quien no obtuvo el triunfo en la encuesta puede participar como coordinador”, explicó.

Reproducir

Insta respetar los principios de Morena

Ante la definición de los coordinadores estatales que se perfilan como futuros candidatos a las gubernaturas, Sheinbaum también lanzó un mensaje directo a quienes resultaron favorecidos por las encuestas.

La primera presidenta del país les pidió conducirse de acuerdo con los principios que históricamente ha utilizado Morena como bandera del movimiento: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

El llamado ocurre después de un proceso interno que, aunque la dirigencia morenista ha presentado como un ejercicio basado en encuestas y acuerdos, también estuvo acompañado por inconformidades de algunos aspirantes y negociaciones con los partidos aliados.

Morena concluyó la selección de sus perfiles rumbo a la elección de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas, además de diputaciones locales, federales y presidencias municipales en distintos estados del país.