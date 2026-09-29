Brecha en las aulas: mujeres dominan la docencia pero no las direcciones

Las mujeres son mayoría entre quienes están frente a los grupos de primaria en México, pero su presencia se reduce considerablemente cuando se trata de dirigir las escuelas.

De acuerdo con el Panorama de la Educación 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 71% de los docentes de educación primaria en México son mujeres, pero ellas representan solo 51% de los directores y directoras de ese nivel.

La diferencia es de 20 puntos porcentuales entre su participación en la plantilla docente y su presencia en los puestos directivos.

El contraste aparece en un sistema educativo donde la presencia femenina disminuye conforme avanza el nivel de enseñanza. En México, las mujeres representan 96% del personal docente de preescolar, 71% en primaria, 56% en secundaria y 51% en educación media superior.

En educación superior, su participación cae todavía más, a 45% del personal docente.

La brecha entre estar frente al aula y ocupar una posición de dirección también se observa en el promedio de la OCDE, aunque es menor. Entre los países de la organización, la diferencia entre la proporción de mujeres docentes de primaria y la proporción de mujeres directoras es de 15 puntos porcentuales, frente a los 20 puntos registrados en México.