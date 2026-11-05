Desmantelan red de huachicol en Manzanillo; detienen a cuatro

Una red de huachicol que extraía combustible de un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue desmantelada en el puerto de Manzanillo, donde autoridades aseguraron tres predios, tres tomas clandestinas y dos pipas con capacidad de 20 mil litros cada una, además de detener en flagrancia a cuatro hombres presuntamente involucrados en el robo de hidrocarburos.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Colima, Ricardo Fabián Gómez Calcáneo, informó que el operativo fue resultado de una investigación de inteligencia que se prolongó durante más de dos meses, con vigilancia aérea y terrestre para identificar los movimientos de quienes presuntamente extraían el combustible directamente del ducto que conecta el muelle de Pemex con la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD).

La investigación concluyó el 15 de octubre, luego de que las autoridades recibieran un reporte por un derrame de hidrocarburo al interior de un patio en la zona conocida como Tapeixtles, en el municipio de Manzanillo. Al intervenir el inmueble, los elementos de seguridad confirmaron que se realizaba la extracción ilegal de combustible mediante conexiones directas al poliducto y detuvieron a Ismael “N”, Ángel “N”, Armando “N” y Jorge “N”.

De acuerdo con el funcionario, los trabajos para habilitar las conexiones clandestinas se realizaron en apenas tres días. Durante ese periodo, los presuntos responsables excavaron, modificaron la infraestructura y colocaron mangueras para conectar directamente el poliducto con dos predios utilizados para el abastecimiento de pipas.

La investigación permitió identificar que la actividad irregular se intensificaba cuando arribaban buques al muelle de Pemex para descargar hidrocarburos. El seguimiento de las unidades de transporte permitió ubicar un patio de almacenamiento.

En el operativo fueron aseguradas tres tomas clandestinas, dos pipas de 20 mil litros, mangueras de 31 y 12.5 metros de longitud, además de cubetas, coples y codos utilizados para las conexiones.

Aunque fue cuestionado sobre si los responsables podrían tener vínculos con trabajadores de Pemex o con personas relacionadas con la paraestatal, Gómez Calcáneo no confirmó alguna participación interna. Sin embargo, consideró que las maniobras realizadas evidencian conocimientos técnicos previos para intervenir un ducto de combustible y habilitar un sistema de extracción en tan corto tiempo. Es decir, los detenidos tenían conocimientos técnicos en plomería, ductería y manejo de hidrocarburos.

“En tres días ellos habilitaron toda una infraestructura para que directamente del poliducto empezaran a sacar el combustible”, señaló.

Reproducir Desmantelan red de huachicol en Manzanillo

El funcionario precisó que, aunque las autoridades estatales lograron identificar la extracción y parte de la ruta de transporte, todavía se investiga quién recibía el combustible, cómo era comercializado y de qué manera podía incorporarse al mercado legal de hidrocarburos.

La investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), al tratarse de un delito federal, instancia que dará seguimiento a la cadena de distribución y al destino final del combustible asegurado.

Gómez Calcáneo indicó que, como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Marina mantiene bajo vigilancia otros predios considerados vulnerables por su cercanía con el poliducto, además de que reforzó la coordinación con personal de seguridad de Pemex para detectar posibles nuevas tomas clandestinas y combatir las distintas etapas de esta actividad ilícita.