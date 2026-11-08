Caen ‘La Pocha’ y ‘El Nazi’, presuntos operadores del CDN: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la captura de Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, presunto ex integrante de Los Zetas, y su hijo, alias “El Nazi”, presuntos integrantes del Cártel del Noreste, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El funcionario detalló que el operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y de la Fiscalía General de la República (FGR).

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal de @Defensamx1 y de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y FEMDO, ejecutó tres órdenes de cateo de manera simultánea y detuvo a Gerardo Javier ‘N’, alias ‘La Pocha’, y a su hijo, alias ‘El Nazi’, presuntos integrantes del Cártel del Noreste”, indicó García Harfuch.

El funcionario detalló que “La Pucha” cuenta con una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos; además de los antecedentes como integrante de Los Zetas.

“Gerardo Javier ‘N cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

“De acuerdo con las investigaciones y testimonios recabados, es señalado como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde su participación en Los Zetas, actividad que habría continuado realizando para el Cártel del Noreste.

“También se le relaciona con homicidios, secuestros y desapariciones”, indicó García Harfuch, en un mensaje en su cuenta de X.

Por su parte, las investigaciones establecen que “El Nazi” es presunto integrante de la célula “Las Tropas del Infierno”, del Cartel del Noreste.

Su hijo, alias ‘El Nazi’, es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios de ‘Las Tropas del Infierno’, estructura operativa de esta organización criminal”, indicó el titular de la SSPC, en su mensaje de X.

Colaboración con Estados Unidos

Sobre estas capturas, la Defensa informó, que fueron resultado de trabajos de inteligencia militar central de la dependencia e intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos

Elementos de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional y de la Fuerza Especial de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaron los cateos que llevaron a la captura de Gerardo “N”, “La Pocha”, y su hijo, Gerardo “N”, “El Nazi”.

“La Pocha” se señalado como presunto jefe de plaza en Nuevo Laredo, del Cartel del Noreste, y responsable de la producción y venta de drogas sintéticas, homicidios, secuestros y extorsión, en ese municipio.

Se indicó que, también, cuenta con una orden de aprehensión por parte de Estados Unidos, por los delitos de conspiración y tráfico de drogas.

Al momento de su captura se les aseguraron armamento, cargadores, cartuchos, diversa droga, cuatro vehículos y un inmueble.

Los dos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México, en un avión de la Guardia Nacional, para ser puestos a disposición de la FEMDO y continuar con las investigaciones.