Congreso de Hidalgo despide con homenaje a la diputada Juana Olivia Alarcón

Con una sesión solemne, el Congreso del Estado de Hidalgo rindió homenaje a la diputada local Juana Olivia Alarcón Rivera, quien falleció a los 71 años de edad.

Durante el acto, integrantes de la Legislatura destacaron la trayectoria de la representante de Nueva Alianza y dedicaron palabras de reconocimiento a su labor dentro del Poder Legislativo, además de expresar sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el último pase de lista de la legisladora, seguido por un minuto de aplausos en su memoria. El acto transcurrió en un ambiente de respeto y reconocimiento hacia quien formó parte de la actual representación parlamentaria estatal.

En los últimos días, Alarcón Rivera había disminuido su presencia en las actividades legislativas debido a complicaciones de salud. Tras conocerse su fallecimiento, representantes de distintos ámbitos políticos de Hidalgo manifestaron públicamente sus condolencias.

La muerte de la diputada deja vacante el espacio que ocupaba en el Congreso local. De acuerdo con el procedimiento establecido, corresponderá realizar las acciones legislativas necesarias para convocar a su suplente, Marlen Yareni Trejo Pérez, quien deberá rendir protesta antes de asumir las funciones correspondientes.

Con esta ceremonia, el Poder Legislativo estatal reconoció la participación de la legisladora.