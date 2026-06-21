Detienen en Oaxaca a mujer acusada de asesinar a un hombre en Veracruz

Autoridades de Oaxaca detuvieron a una mujer identificada como K.D.S.M. por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en el estado de Veracruz.

La detención fue gracias al resultado de los mecanismos de colaboración interinstitucional entre la Fiscalía de Oaxaca y la Fiscalía de Veracruz.

La detención se realizó en el municipio de San Pedro Mixtepec y fue efectuada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Vicefiscalía Regional de la Costa, derivado de un oficio de colaboración emitido por autoridades ministeriales del estado de Veracruz, quienes solicitaron apoyo para la localización y aprehensión de la probable responsable, requerida por el delito de homicidio en agravio de un hombre identificado como W.R.M.

Tras su detención y la certificación correspondiente, la probable responsable fue entregada a los agentes ministeriales de Veracruz, quienes realizaron su traslado para ponerla a disposición de la autoridad judicial que la requiere.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrendó su compromiso de fortalecer la coordinación con instituciones de procuración de justicia del país para garantizar el cumplimiento de mandatos judiciales y combatir la impunidad.