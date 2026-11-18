Un hombre murió repentinamente la noche del martes dentro de un supermercado ubicado sobre la avenida Pablo Livas Oriente, en la colonia Santa María, en Guadalupe, Nuevo León.

Trascendió que la víctima comenzó a sentirse mal mientras jugaba en las maquinitas tragamonedas que se encuentran en la división del mismo supermercado y una sucursal de una tienda departamental.

Personas que presuntamente estaban en el lugar en el momento en que se produjo este hecho revelaron que se trataba de un adulto que portaba una gorra; sin embargo, aún no ha sido identificado.

En ese momento la zona fue acordonada para permitir la realización de las diligencias a fin de descubrir más detalles relacionados a este evento.

El cuerpo fue levantado por las autoridades competentes a la espera de que se le realice la autopsia de ley que permitirá conocer la causa oficial del fallecimiento.

¿Son legales las máquinas tragamonedas?

En México, la operación de máquinas tragamonedas fuera de establecimientos autorizados está prohibida por el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS) en la cual establece:

Artículo 12. Quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades.

Se entiende por máquina tragamonedas todo dispositivo a través del cual la persona usuaria juega con apuesta, mediante la inserción de dinero en efectivo o cualquier otra forma de pago con la finalidad de obtener un premio.