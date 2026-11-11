Hijos de líderes sociales respaldan a Beatriz Mojica en Iliatenco

Hijos de dos de los referentes históricos de los movimientos sociales y armados de Guerrero, Othón Salazar y Genaro Vázquez Rojas, acompañaron a Beatriz Mojica Morga durante la asamblea con coordinadores territoriales realizada este fin de semana en el municipio de Iliatenco.

Al encuentro acudieron Ninel Salazar Bazán, hija del dirigente magisterial Othón Salazar —fundador del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM)—, y Genaro Vázquez Solís, hijo del profesor y comandante guerrillero Genaro Vázquez Rojas.

Durante su intervención ante militantes de la región Montaña, la coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional destacó el papel de ambos dirigentes en las luchas sociales y la apertura democrática de la entidad.

En Iliatenco encontré a dos de los hijos de grandes luchadores sociales de nuestro estado. Por un lado, Ninel Salazar Bazán, hija de Othón Salazar, de todo este movimiento magisterial que es muy importante, el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Y también Genaro Vázquez Solís, hijo de nuestro profesor y comandante Genaro Vázquez Rojas, jefe de la guerrilla en Guerrero, que le abrió camino a la lucha democrática”, señaló Mojica Morga.

En el mismo acto, recordó la relevancia histórica de la región en la izquierda mexicana al mencionar que el municipio vecino de Alcozauca albergó uno de los primeros gobiernos municipales emanados del Partido Comunista en el país, en un periodo en el que, afirmó, no existían garantías democráticas.

Por su parte, Genaro Vázquez Solís expresó su apoyo político a Mojica Morga y reconoció su trayectoria dentro de la izquierda en el estado.

Me siento orgulloso de estar acompañando a la líder de izquierda de toda la vida, Beatriz Mojica, y extraordinaria coordinadora de los Comités de la 4T y la defensa de la soberanía nacional. Felicidades, Bety”, declaró.

Para cerrar la asamblea, Mojica Morga afirmó que el respaldo de los familiares de los luchadores sociales representa un compromiso con los habitantes de la entidad: