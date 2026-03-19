Hijastro 'gringo' de ‘El Mencho’, al frente del CJNG, afirma The Wall Street Journal

La estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atraviesa una transformación tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes. De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el control del grupo criminal ha sido asumido por Juan Carlos Valencia González, un ciudadano estadounidense nacido en California e hijastro del capo.

El ascenso de Valencia González —hijo de Rosalinda González Valencia— introduce un factor inédito en la dinámica del narcotráfico: un líder con doble nacionalidad y fuerte arraigo en estructuras criminales tanto en México como en Estados Unidos. Este relevo no solo plantea riesgos de fragmentación interna, sino también desafíos legales y operativos para ambos países.

A finales de febrero, fuerzas especiales mexicanas lograron ubicar y abatir a Oseguera Cervantes en un complejo de Tapalpa, Jalisco. Según el reporte del medio estadounidense, el operativo contó con apoyo tecnológico de la CIA.

La localización del líder criminal se consiguió mediante un dron Predator, desplegado a solicitud del gobierno mexicano. El dispositivo captó imágenes clave del capo, lo que permitió su identificación plena. Posteriormente, las fuerzas especiales irrumpieron en el inmueble y abatieron a “El Mencho” junto con ocho de sus escoltas.

Tras su muerte, el líder del CJNG fue sepultado en una ceremonia caracterizada por el lujo. El ataúd dorado, los arreglos florales en forma de gallo —en referencia a su apodo “El Señor de los Gallos”— y la música de banda evidenciaron el poder económico que acumuló la organización durante su liderazgo.

La disputa interna y el nuevo líder

Después del fallecimiento de Oseguera Cervantes, la sucesión generó tensiones entre figuras clave del cártel. Entre los principales aspirantes figuraban mandos como Ricardo Ruiz Velasco, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, Audias Flores Silva y Heraclio Guerrero Martínez.

Sin embargo, el informe periodístico es claro:

Tan pronto como ‘El Mencho’ fue enterrado (…) su hijastro, nacido en California, comenzó a ascender al trono del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Así, Juan Carlos Valencia González, de 41 años, según el rotativo, se consolidó como el nuevo líder del CJNG, respaldado por su trayectoria dentro de la organización y su vínculo directo con la familia fundadora.

Valencia González es identificado como hijo de Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio. Además, es señalado por comandar los brazos armados estratégicos como la Delta y la Élite, enfocados en la defensa de rutas y confrontación con grupos rivales.

La Fiscalía General de la República lo describe como un sujeto “extremadamente violento”, mientras que el gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

Líder con ciudadanía estadounidense

Uno de los factores más complejos en esta nueva etapa del CJNG es la nacionalidad de su líder. De acuerdo con The Wall Street Journal, investigar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero requiere autorización del fiscal general y de un tribunal secreto bajo la legislación FISA.

Para proceder, las autoridades deben demostrar que el individuo actúa como “agente de una potencia extranjera”, lo que en este caso implicaría catalogar al CJNG como una amenaza equiparable a organizaciones terroristas.

El medio recuerda precedentes como el de Anwar al-Awlaki, eliminado durante la administración de Barack Obama, pese a ser ciudadano estadounidense. No obstante, el contexto mexicano añade restricciones adicionales, dado que México limita la intervención directa de agencias extranjeras en su territorio.

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