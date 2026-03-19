Hija de “El Mayo” Zambada, sin orden de captura

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) desplegaron un operativo en distintos municipios de Sinaloa contra una célula ligada a la facción “Los Mayos” del Cártel del Pacífico/Sinaloa.

En una de las intervenciones, fuerzas navales ingresaron a un domicilio identificado como punto de operación de dicha célula delictiva, donde fue detenido un presunto integrante de la organización criminal.

Durante la acción, también fue localizada Mónica Zambada Niebla, señalada como hija de Ismael “Mayo” Zambada, líder delictivo, quien, tras ser verificada su situación jurídica, fue liberada al no contar con vínculos delictivos ni órdenes de aprehensión en su contra. La entrega se realizó a sus familiares conforme a los protocolos legales vigentes.

Mónica Zambada Niebla, con perfil discreto

Mónica Zambada Niebla nació el 2 de marzo de 1980 y es hija de Ismael Zambada García y de Rosario Niebla Cardoza. Dentro de la estructura histórica del Cártel de Sinaloa, con vínculos directos con figuras como Jesús Vicente Zambada Niebla, además de sus hermanas María Teresa, Midiam Patricia y Modesta.

A diferencia de otros integrantes del entorno familiar, su perfil público ha sido más discreto. Cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, consolidando una formación académica que posteriormente sería relevante en las investigaciones sobre presuntas operaciones financieras vinculadas al narcotráfico.

Señalamientos financieros y evolución de su estatus legal

El nombre de Mónica Zambada Niebla apareció en 2007 en investigaciones de autoridades de Estados Unidos, que la señalaron como presunta propietaria de empresas utilizadas para el lavado de dinero. Entre las compañías mencionadas figuraban Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán (lechería Santa Mónica), Arte y Diseño de Culiacán, Autotransportes JYM y Multiservicios Jeviz.

En 2019, el gobierno estadounidense la incluyó en sanciones financieras; sin embargo, posteriormente fue retirada de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en un movimiento que modificó su estatus dentro de los registros internacionales.

En años recientes, su nombre ha sido vinculado a otras empresas como Frizaza, Establo Puerto Rico y Jamaro Constructores, lo que ha mantenido el interés de autoridades y analistas sobre su posible papel dentro de esquemas financieros relacionados con el crimen organizado.

Enfrentamiento armado deja 11 presuntos agresores abatidos

Las acciones continuaron con la localización de otro inmueble utilizado por el mismo grupo criminal. De acuerdo con el reporte oficial, al arribar al sitio, el personal naval fue agredido por sujetos armados, lo que derivó en un enfrentamiento. En respuesta, los elementos de la Marina repelieron la agresión en apego al marco legal.

Un operativo se desplegó desde las 4:30 de la madrugada de este jueves en el poblado de El Álamo, sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán. Facebook/Péndulo Informativo

Como resultado preliminar, 11 presuntos agresores perdieron la vida en el lugar. Asimismo, se aseguraron armas de alto poder y diverso equipo táctico utilizado por la célula delictiva.

Las autoridades señalaron que este operativo forma parte de la estrategia para debilitar estructuras criminales y restablecer las condiciones de seguridad en Sinaloa. Añadieron que las acciones continúan en curso y que los resultados serán integrados a las investigaciones correspondientes.

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