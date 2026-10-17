Cierran camino a la región Laguna por aumento del río Chiquito

El incremento del nivel del río Cerro Chiquito provocó la suspensión temporal del tránsito en el camino que comunica con San José del Valle, municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, el cual permite el acceso a la región Laguna, en la Sierra Otomí-Tepehua.

La medida responde a las condiciones del cauce, que actualmente impiden el paso seguro de vehículos y peatones. La circulación será restablecida una vez que disminuya el nivel del agua y se determine que existen condiciones adecuadas para transitar.

El cierre se registra mientras Hidalgo enfrenta un pronóstico de lluvias de entre 50 y 75 milímetros, temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Reproducir El cierre se registra mientras Hidalgo enfrenta un pronóstico de lluvias de entre 50 y 75 milímetros

Protección Civil estatal advirtió que las precipitaciones y la humedad acumulada en el suelo incrementan el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, inundaciones y deslaves, particularmente en zonas de ladera.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar el cruce de corrientes de agua y caminos inundados, utilizar rutas alternas y respetar las restricciones viales. Las autoridades también exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las indicaciones preventivas.

Hasta que el caudal descienda y se verifique la seguridad del camino, el paso por el sector de Cerro Chiquito permanecerá suspendido.